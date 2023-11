Não passe esta moeda no troco sem conferir este defeito

O Brasil conta atualmente com milhares de moedas raras espalhadas pelo país. Contudo, na grande maioria dos casos, estas peças são passadas no troco, porque boa parte dos brasileiros não sabe identificar quais delas podem ser consideradas valiosas, e quais delas não são.

A boa notícia é que você não precisa ser um especialista na área, e nem precisa de equipamentos especializados para realizar esta identificação. Qualquer cidadão pode identificar quais são as peças valiosas que estão em circulação no Brasil atualmente e que podem valer muito dinheiro no final das contas.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre as moedas de 10 centavos dos anos de 1994 e de 1995. Em condições normais, ou seja, sem erros de cunhagem, estas peças não são consideradas raras. Mas se elas contarem com um defeito específico, a dica é guardar e não passar no troco em nenhuma hipótese.

Identificando a moeda de 10 centavos

Caso você não lembre, nós estamos falando de uma moeda de 10 centavos clara. Ela faz parte da primeira família do Plano Real, e pode ser encontrada em diversos pontos do país a qualquer momento.

Abaixo, você pode conferir os detalhes desta moeda de acordo com as informações mais recentes divulgadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 22mm;

Peso: 3.59gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Efígie da República, dístico BRASIL e ramos de louro estilizados;

Desenho do Reverso: Valor, data e ramos de louro estilizados.

Quando ela pode ser considerada rara?



A moeda de 10 centavos da primeira família do real pode ser considerada rara quando ela conta com um erro conhecido como data marcada. Este defeito ocorre quando a moeda conta com a indicação da data marcada em um local que não estava planejado.

No caso desta moeda de 10 centavos dos anos de 1994 e 1995, é possível perceber a palavra Brasil indicada logo acima do valor 10. Além disso, do outro lado, também é possível ver o ano marcado logo atrás da efígie da República.

Caso a sua moeda conte com estas características, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 150, tanto para os casos das peças de 1994, como também para as peças de 1995.

Primeira família das moedas do Brasil

Segundo informações oficiais do Banco Central, a primeira família das moedas brasileiras conta com estas características:

Valor Facial (R$) Diâmetro (mm) Peso (g) Espessura (mm) Borda Material 0,01 20,00 2,96 1,20 Liso Aço Inoxidável 0,05 21,00 3,27 1,20 Liso Aço Inoxidável 0,10 22,00 3,59 1,20 Liso Aço Inoxidável 0,25 23,50 4,78 1,40 Liso Aço Inoxidável 0,50 23,00 3,92 1,20 Liso Aço Inoxidável

A evolução da história

Mesmo na época do Brasil Império, já existia uma preocupação com o material usado nas moedas que seriam usadas no comércio. De acordo com um relatório histórico do Banco Central, com o passar dos anos, os imperadores começaram a alterar o material usado na fabricação destas peças.

“Com a generalização do uso de cédulas, a cunhagem de moedas direcionou-se para a produção de valores destinados ao troco. O cobre foi sendo substituído por ligas modernas, mais duráveis, de modo a suportar a circulação do dinheiro de mão em mão. A partir de 1868, foram introduzidas moedas de bronze e, a partir de 1870, moedas de cuproníquel”, diz o Banco Central

“Após a Proclamação da República, em 1889, foi mantido o padrão Réis. As moedas de ouro e prata receberam gravação da alegoria da República no lugar da imagem do imperador. A utilização do ouro, na cunhagem de moedas de circulação, foi interrompida em 1922, devido ao alto custo do metal”, completa o BC.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 10 centavos foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária: