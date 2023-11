Não perca seu dinheiro! Descubra as datas e saiba como sacar

O final do ano traz consigo diversas obrigações para os trabalhadores, e uma delas é o saque do PIS/Pasep do ano-base 2021, referente ao ano fiscal de 2023. Esse benefício é direcionado aos trabalhadores do setor privado amparados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo os pagamentos realizados pela Caixa Econômica Federal. No entanto, não são apenas os trabalhadores do setor privado que possuem direito ao saque, pois o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) também é destinado a servidores públicos e empregados de empresas públicas e de economia mista, sendo os pagamentos realizados pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito ao saque do PIS/Pasep 2023?

Para ter acesso ao saque do PIS/Pasep 2023, é necessário atender a algumas especificações, além de se encaixar nas condições mencionadas anteriormente. O trabalhador deve ter uma remuneração mensal de até dois salários mínimos durante o ano de referência e ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias. Além disso, o beneficiário deve estar cadastrado há no mínimo cinco anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Quando e quanto posso sacar do PIS/Pasep 2023?

O valor do abono salarial varia anualmente e é calculado com base no salário mínimo vigente na data de pagamento. Em 2023, o valor máximo sacado até maio foi de R$ 1.302, mas os saques posteriores a esta data foram calculados com base no novo valor do salário mínimo, que foi aumentado para R$ 1.320. A quantia sacada é proporcional ao tempo trabalhado em 2021. Os trabalhadores que contribuíram durante os 12 meses do ano têm direito ao valor máximo, enquanto aqueles que trabalharam em período parcial recebem um montante proporcional.

Qual a data limite para saque ?

O prazo final para realizar o saque do PIS/Pasep 2023 é até o dia 28 de dezembro. Os trabalhadores devem realizar os saques nas respectivas agências responsáveis ou através de plataformas digitais. É importante ressaltar que, caso o saque não seja feito dentro do período estipulado, o beneficiário deverá solicitar o benefício ao órgão competente. No entanto, é possível sacar o valor do abono salarial em um prazo de até cinco anos.

Como consultar o direito ao saque do PIS/Pasep 2023?

Para realizar a consulta sobre o direito de saque do PIS/Pasep, é possível utilizar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no portal gov.br ou entrar em contato pelo telefone 158. Essas ferramentas permitem que o trabalhador verifique se possui direito ao benefício, além de fornecer informações sobre os valores a serem sacados e os locais de pagamento.



Dicas importantes para o saque

Certifique-se de ter em mãos os documentos necessários, como RG, CPF , carteira de trabalho e número do PIS/Pasep.

Verifique se o seu cadastro está atualizado no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Caso tenha dificuldades para realizar o saque, entre em contato com as agências responsáveis ou com o órgão competente para obter orientações.

Não deixe para realizar o saque do PIS/Pasep 2023 em cima da hora, evite filas e aglomerações.

Utilize as plataformas digitais disponíveis para realizar o saque de forma mais rápida e segura.

Procure informações sobre os seus direitos

O saque do PIS/Pasep 2023 é um direito dos trabalhadores do setor privado e dos servidores públicos. É importante estar atento às datas e aos requisitos necessários para realizar o saque, garantindo assim o recebimento desse benefício. Consulte as informações sobre o seu direito ao saque e não deixe de efetuar o saque dentro do prazo estipulado. Aproveite o valor do abono salarial para suas necessidades e planejamento financeiro.