NÃO SABE verificar o status do Bolsa Família? APRENDA AGORA com um passo a passo

As análises mensais no sistema do CadÚnico, realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), gestor do Bolsa Família, geram preocupação entre os beneficiários. Mesmo cumprindo estritamente os requisitos do programa, há temores de que o auxílio possa ser bloqueado ou cancelado pelo governo. Com o propósito de auxiliar nessa verificação, foi introduzido um novo portal online, que será discutido em detalhes a seguir.

A chegada de novembro também traz a expectativa em relação ao auxílio. Mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social recebem regularmente o benefício do novo Bolsa Família. Assim, para garantir a continuidade, costumam confirmar as informações sobre os pagamentos da próxima rodada do programa. Isso visa assegurar que o valor do auxílio seja depositado em suas contas neste mês, e que não corram o risco de serem bloqueadas ou excluídas do programa de transferência de renda do Governo Federal.

Novo portal de consulta para o Bolsa Família já está disponível

Essa verificação constante ocorre devido à responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) na gestão do programa. A cada mês, a lista de beneficiários é atualizada com base no cumprimento das regras e critérios do programa social. Com o intuito de auxiliar nessa consulta, foi introduzido um novo portal online, que será detalhado a seguir.

Para facilitar o acesso às informações de pagamento do novo Bolsa Família, foi criado um portal de consulta destinado aos titulares do benefício. Esses são os indivíduos cujos nomes estão associados ao cartão de recebimento do benefício ou que têm acesso aos aplicativos do programa. Geralmente, a mulher da família é considerada a Responsável Familiar (RF) e tem acesso a esses recursos. O portal funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 19 horas.

Se você deseja aprender a acessar, siga os passos a seguir:

Entre no site oficial do Ministério do Desenvolvimento Social;

Abra o menu localizado no canto superior esquerdo da tela, indicado por três linhas azuis;

Selecione a opção “Canais de Atendimento”;

Escolha a opção “Fale Conosco”;

Finalmente, clique na opção “Chat”;

Uma nova janela será aberta, na qual o titular do benefício deve inserir seu nome completo, e-mail, telefone e, em seguida, clicar em “Iniciar”.

A partir desse ponto, basta escolher as opções relacionadas à consulta de informações do novo Bolsa Família, e o chat eletrônico fornecerá as respostas necessárias.



Informações sobre pagamentos seguem indisponíveis

É importante ressaltar que as informações sobre pagamentos para novembro ainda não estão disponíveis, pois a folha de pagamentos referente a esse mês ainda não foi fechada. Geralmente, a atualização ocorre por volta do dia 10 de cada mês.

Portanto, até o momento, a consulta está limitada às informações da rodada de outubro, que se encerrou em 31 de outubro. No entanto, em breve, a consulta para novembro estará disponível.

Opções de consulta do Bolsa Família alternativas

Além desse novo portal de consulta, o Ministério do Desenvolvimento Social oferece outras opções para acessar os dados de pagamento da rodada. Isso inclui o aplicativo oficial chamado “Bolsa Família,” o aplicativo “Caixa Tem” e os números de telefone 111 e 121. Esses canais de atendimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 07h às 19 horas.

Cronograma de pagamentos para novembro

Para quem está aguardando os pagamentos de novembro, é importante mencionar que as datas de liberação já foram divulgadas. Os valores serão pagos entre os dias 17 e 30 de novembro, de acordo com o número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada família. Certifique-se de acompanhar o novo portal e os outros canais de consulta para obter todas as informações necessárias sobre o benefício.