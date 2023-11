Natalie Portman acredita que crianças não deveriam ser atores devido à sexualização da indústria

AAtriz americano-israelense Natalie Portman sempre falou sobre a sexualização que sofreu quando era apenas uma atriz mirim. Sua carreira começou com ‘Leon: o profissional‘, onde ela estrelou ao lado do grande francês Jean Reno e interpretou uma personagem do tipo Lolita no início da adolescência. Alguns anos depois, enquanto ela ainda era adolescente, Portman jogado Padmé Amidala na franquia Star Wars e sentiu que era excessivamente sexualizada mesmo nesses filmes. De muitas maneiras, Portman reconhece que cresceu dentro de uma bolha que a protegeu de todos os tipos diferentes de excessos de atores infantis que passam em suas vidas. Isso se deve ao fato de ter pais responsáveis ​​que sempre quiseram o melhor para ela.

Natalie Portman é formada em Harvard

Portman foi questionada sobre a vida de uma atriz infantil e se ela a recomendaria para outras crianças. Isso é o que ela disse durante uma entrevista com Variedade: “Eu não encorajaria os jovens a entrar nisso. Não quero dizer nunca; quero dizer, quando crianças. Sinto que foi quase um acidente de sorte não ter sido prejudicado, também combinado com pais maravilhosos e superprotetores. Você Não gosto quando você é criança e fica grato por isso quando é adulto. Já ouvi muitas histórias ruins para pensar que qualquer criança deveria fazer parte disso. Em última análise, eu não Não acredito que as crianças devam trabalhar. Acho que as crianças deveriam brincar e ir à escola.”

O caso de Portman é único no sentido de que muitas outras estrelas infantis não terminaram em ótimas condições. Nós sabemos como Drew Barrymore lutou quando ela era mais jovem depois de sair do filme ET. Culkin legal é outro exemplo, ele nem atua mais. No entanto, existem outros casos semelhantes ao de Portman, como o Ventilando irmãs ou mesmo Millie Bobby Brown. Muito do crescimento dessas crianças atores dependerá de quem são seus tutores ou do grau de responsabilidade de seus pais. Este conselho de Portman é válido, mas a maioria dos pais que vêem que seus filhos têm habilidades de atuação provavelmente serão seduzidos pelos enormes contracheques que receberão por explorar seus filhos.