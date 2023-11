Navio de cruzeiro Carnival proíbe mãe do Texas para o resto da vida por causa de gomas para dormir

A Carnival Cruise Line deu um tapa em uma mãe do Texas com a proibição vitalícia de sua frota por levar um pacote de gomas para dormir com CBD a bordo… e o raciocínio é maluco.

Melinda Van Veldhuizenuma mãe de dois filhos, de 42 anos, afirmou que os funcionários do cruzeiro e a polícia a trataram como uma bandida depois de encontrar as gomas ao revistar sua mochila em PortMiami durante o verão.

Ela disse à WPLG, afiliada da ABC News de Miami, que foi imediatamente levada de lado depois que um funcionário encontrou as gomas em sua bolsa … e foi interrogada pela segurança do Carnival e pela polícia por 2,5 horas antes de ser impedida de embarcar no navio.

A venda e uso de produtos de CBD derivados do cânhamo são legais em 47 dos 50 estados. A Flórida é um dos estados com restrições… onde qualquer produto que contenha mais de 0,3% de THC exige um cartão de maconha medicinal.

Esta senhora e sua família planejaram a viagem em agosto para comemorar seu 21º aniversário de casamento e o último ano do ensino médio de seu filho… e seu advogado, Darren Stabinskialfândega WaPo a família gastou cerca de US$ 5.586 nas férias planejadas.

Além do mais, depois que ela foi proibida de embarcar no cruzeiro, ela recebeu uma carta da Carnival informando que ela foi banida de todos os navios da Carnival para sempre – com o Capitão Rocco Lubrano escrevendo, ela “não teria permissão para navegar a bordo de qualquer navio da Carnival Cruise Lines no futuro”.