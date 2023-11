NBA In-Season Tournament 2023: Onde este torneio será disputado?

Tele NBATorneio na temporada é uma adição inovadora ao calendário anual da liga.

Esta competição foi projetada para proporcionar aos jogadores e equipes uma novo desafioenvolva os fãs de uma maneira nova e emocionante e gerar excitação adicional no primeiros estágios da temporada regular.

O torneio inaugural da temporada começa em Sexta-feira, 3 de novembro de 2023e está prestes a ser uma virada de jogo no mundo da basquete profissional.

Onde e como será disputado o Torneio Durante a Temporada?

O torneio compreende duas etapas: Jogar em grupo e a Rodadas eliminatóriascom todos os jogos disputados nos mercados de times da NBA.

Embora os fãs possam pegar todos os Jogar em grupo ação nos vários mercados de equipes, a emoção atingirá seu ponto mais alto durante o Semifinais e Campeonatoprogramado para Quinta-feira, 7 de dezembroe Sábado, 9 de dezembrorespectivamente.

Esses jogos cruciais acontecerão em nada menos que a casa do basquete profissional, o Arena T-Mobile em Las Vegas.

Agora, aqui estão os detalhes de como o torneio se desenrola.

Todos 30 times da NBA participarão, cada um jogando um total de quatro jogos durante o fase de grupos.

A partir desses confrontos intensos, as oito melhores equipes avançarão para uma rodada eliminatória de eliminação únicacomposto por três vencedores de grupos e uma equipe wild card de cada conferência.

Para as equipes que não passam para a fase eliminatória ou são eliminadas antes do jogo do campeonato, ainda há muita ação dezembro4 para 9.

Um detalhe importante a ser observado é que todos 67 jogos tanto em Jogar em grupo e Rodadas eliminatórias contará para o classificação da temporada regularexceto o Jogo do campeonato.

Em outras palavras, o torneio não é apenas uma questão de glória, mas também pode ter um impacto significativo na temporada geral de uma equipe.

Oito equipes, compostas pela equipe com melhor classificação Jogar em grupo jogos em cada um dos seis grupos e um “cartão curinga” equipe de cada conferência, seguirá para o Rodadas eliminatórias.

O cenário está montado, os times estão prontos e os torcedores estão ansiosos.

O primeiro jogo do Torneio na temporadaprogramado para Sexta-feira, 3 de novembroverá o Cleveland Cavaliers enfrentar o Indiana Pacers no Casa de campo de Gainbridge arena.

Este confronto, parte grupo A de Conferência Leste, vai dar uma dica 19h horário do leste dos EUA.