Negocie suas dívidas com até 99% de desconto e pague em até 72 vezes

O Feirão Serasa Limpa Nome é uma iniciativa única que oferece uma chance de ouro para pessoas com dívidas pendentes de limpar seu nome e recuperar sua saúde financeira. Com descontos de até 99% e opções de pagamento em até 72 parcelas, o programa fornece a oportunidade ideal para renegociar dívidas e voltar ao verde.

O Que é o Feirão Serasa Limpa Nome?

O Feirão Serasa Limpa Nome é um programa da Serasa que visa ajudar os cidadãos a regularizarem suas situações financeiras. Ele oferece excelentes oportunidades para pessoas com dívidas pendentes renegociarem suas dívidas com descontos incríveis e condições de pagamento flexíveis.

Como Funciona o Feirão Serasa Limpa Nome?

O Feirão Serasa Limpa Nome é uma plataforma online que facilita a renegociação de dívidas entre consumidores e empresas. Durante o evento, os consumidores podem acessar a plataforma e aproveitar as ofertas de renegociação.

Passos para participar do Feirão Serasa Limpa Nome

Baixe o aplicativo ou acesse o site da Serasa. (O aplicativo está disponível para download na Play Store e na App Store). Faça seu cadastro na Serasa: Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela. Selecione a opção “Ver ofertas”: Aqui você pode verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto da Serasa Limpa Nome já aplicado. Escolha a opção de negociação desejada e a forma de pagamento de sua preferência: Você pode optar por pagar à vista ou parcelado. Confirme as informações e clique em “Concluir acordo”: Ao fechar o acordo, o pagamento deve ser feito de acordo com as condições definidas na etapa anterior.

Quem pode participar do Feirão Serasa Limpa Nome?

Qualquer pessoa que tenha dívidas com as empresas participantes pode participar do Feirão Serasa Limpa Nome.



Como pagar as dívidas renegociadas?

Existem várias opções para pagar as dívidas renegociadas. Você pode pagar através do Pix, à vista no boleto ou parcelado.

Quanto tempo leva para regularizar a situação de crédito após a renegociação?

O tempo para a regularização da situação do crédito varia de acordo com a forma de pagamento escolhida na negociação. São cinco dias úteis após o pagamento à vista no boleto, cinco dias após o pagamento da primeira parcela para acordos parcelados e instantaneamente no Pix.

Quais Dívidas Podem Ser Renegociadas?

As dívidas que podem ser renegociadas no Feirão Serasa Limpa Nome incluem:

Dívidas envolvendo cartões de crédito; Pendências em roupas e varejo; Dívidas em contas de telefone; Pendências em contas de luz; Dívidas envolvendo contas de água; Valores pendentes de empréstimos e compras.

Quais São as Vantagens do Feirão Serasa Limpa Nome?

As principais vantagens do Feirão Serasa Limpa Nome incluem:

Descontos de até 99% nas dívidas;

Opções de parcelamento que podem chegar a até 72 vezes;

Pagamento com Pix;

Mais de 500 parceiros, incluindo Enel, Light e Neoenergia.

Como Posso Participar do Feirão Serasa Limpa Nome?

Para participar do Feirão Serasa Limpa Nome, basta seguir estas etapas:

Acesse o site da Serasa e clique em “Consultar seu CPF”; Insira o número do seu CPF e a sua senha cadastrada; Consulte as dívidas pendentes em seu nome; Escolha a melhor opção de renegociação para você; Realize o pagamento das dívidas, seja à vista ou parcelado.

Cuidados a Serem Tomados

É importante estar ciente de possíveis fraudes. Para garantir a segurança, certifique-se de renegociar suas dívidas apenas nos canais oficiais da Serasa.

Perguntas Frequentes

Para quaisquer dúvidas adicionais, você pode consultar a página de Perguntas Frequentes (FAQ) do Serasa Limpa Nome.

Recupere sua saúde financeira

Participar do Feirão Serasa Limpa Nome pode ser uma grande oportunidade para limpar seu nome e recuperar sua saúde financeira. Com descontos de até 99% e opções de pagamento flexíveis, você pode renegociar suas dívidas de forma prática e segura.

Lembre-se: a oportunidade de regularizar seu nome está batendo à porta. Não deixe escapar essa chance incrível de se livrar das dívidas e voltar ao verde.