Negocie suas dívidas com bancos através do Desenrola Brasil: confira como!

Desde julho deste ano, os brasileiros em situação de inadimplência têm a oportunidade de reverter sua condição financeira por meio do inovador programa Desenrola Brasil.

Priorizando inicialmente as negociações de dívidas bancárias, o programa estabelece condições de pagamento delineadas pelo governo, embora sujeitas à aprovação do credor.

Iniciativa originada a partir de uma ação do Ministério da Fazenda, sob solicitação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Desenrola Brasil tem estado ativo desde julho, representando uma significativa transformação na abordagem para regularizar dívidas em atraso.

O programa visa alcançar, até dezembro deste ano, um público de 70 milhões de pessoas com débitos pendentes.

Estas têm a oportunidade de usufruir de descontos expressivos, chegando a até 99% do valor da dívida, resultando na redução substancial de juros, multas e encargos.

Alternativamente, é possível optar pelo parcelamento do montante total em até cinco anos, embora sujeito à incidência de juros.

Ao oferecer condições de pagamento mais vantajosas por meio do Desenrola Brasil, o governo almeja efetivamente limpar o histórico financeiro de milhões de cidadãos.

Assim, regularizando suas obrigações, essas pessoas podem restabelecer seu acesso ao crédito no mercado, promovendo a movimentação da economia por meio de relações financeiras renovadas com instituições bancárias e outros credores.

Por fim, para obter informações detalhadas sobre as oportunidades oferecidas pelo programa Desenrola Brasil, convidamos você a explorar mais detalhes no texto preparado abaixo.



Quem está apto a renegociar dívidas por meio do Desenrola Brasil?

O governo federal implementou uma estratégia diferenciada para atender o público inadimplente, segmentando o Desenrola Brasil em duas faixas, cada uma com condições específicas de pagamento e atendimento.

Desde julho, aqueles enquadrados na faixa 2 têm a oportunidade de renegociar seus débitos, inicialmente restritos apenas aos bancos.

Em um passo adiante, em outubro, o governo ampliou a iniciativa para incluir o grupo da faixa 1, permitindo que esses indivíduos iniciem acordos não apenas com instituições bancárias, mas também com varejistas, empresas de água e luz, entre outros credores.

Para se enquadrar em uma dessas faixas, é necessário atender aos seguintes critérios:

Faixa 1:

Renda máxima estipulada de até dois salários mínimos por mês; ou

Inscrição no Cadastro Único;

Dívidas de até R$ 5 mil, somadas no período de 2019 até dezembro de 2022.

Faixa 2:

Renda máxima de até R$ 20 mil por mês;

Dívidas bancárias de qualquer valor somadas entre 2019 até dezembro de 2022.

Com a inclusão de diversas categorias de credores, o Desenrola Brasil busca abranger um leque diversificado de débitos, oferecendo soluções acessíveis e adequadas para a realidade de cada cidadão envolvido.

Opções de pagamento ampliadas no Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil, conhecido por oferecer soluções financeiras inovadoras, apresenta duas opções de pagamento para seus usuários: à vista ou parcelado.

Além disso, uma revelação empolgante foi feita na última segunda-feira (20), transformando a experiência de pagamento para aqueles que enfrentam dívidas superiores a R$ 5 mil.

Anteriormente não permitido, agora, as dívidas acima desse valor podem ser parceladas, beneficiando diretamente o público da faixa 2, que agora se junta às condições de parcelamento.

A novidade não para por aí; descontos significativos serão aplicados, variando de acordo com o montante da dívida. A decisão sobre o percentual de redução ficará a cargo do banco, proporcionando aos consumidores a oportunidade de aliviar suas finanças.

Dessa forma, independente do valor dos débitos, os consumidores agora têm a flexibilidade de escolher entre duas opções de pagamento no Desenrola Brasil:

À vista:

Pagamento em uma única parcela;

Redução impressionante de até 99% sobre o valor original da dívida.

Parcelado:

Possibilidade de dividir em até 60 parcelas, oferecendo um prazo de pagamento estendido ao longo de cinco anos;

Apesar do prazo estendido, é importante notar que há uma taxa de juros, que pode atingir até 1,99% ao mês.

Saiba como renegociar suas dívidas com bancos

Guiando-se pelas diretrizes do Desenrola Brasil, aqueles que buscam negociar suas dívidas bancárias podem seguir um processo facilitado.

A negociação exclusiva com os bancos exige que o devedor tome algumas medidas específicas para alcançar um acordo favorável.

Uma opção é dirigir-se pessoalmente às agências bancárias, onde equipes especializadas estão prontas para prestar atendimento presencial, proporcionando orientação e suporte durante o processo de renegociação.

Além disso, é possível iniciar a negociação por meio dos diversos canais de atendimento disponibilizados pelos bancos. Estes canais incluem o site oficial da instituição, aplicativo móvel, internet banking, telefone e até mesmo o WhatsApp.

A variedade de opções oferece flexibilidade aos devedores, permitindo que escolham o método mais conveniente para iniciar o diálogo com o banco e explorar possíveis soluções para a regularização de suas dívidas.

Enfim, com essas alternativas diretas, aumenta-se as chances de se chegar a um acordo que atenda tanto às necessidades do devedor quanto às políticas do banco participante do Desenrola Brasil.