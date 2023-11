Nem todo mundo na WWE está feliz com o retorno de CM Punk – adivinhe quem o criticou nas redes sociais

TO mundo do wrestling entrou em frenesi Série Sobrevivente quando o riff icônico do Living Colour “Culto de personalidade” bater, e CM Punk fez seu retorno explosivo para WWE depois de uma longa ausência. Embora os fãs tenham explodido de alegria, nem todos parecem entusiasmados com Punk’s voltar.

Uma figura notável que expressa seus pensamentos sobre a situação é WWE entrevistador nos bastidores Kayla Braxton. Menos de 24 horas depois Punk’s retorno chocante, Braxton levou para X aparentemente jogar sombra no Segundo Santo da Cidade.

“Acho que a grama é mais verde aqui, né?”Braxton tweet lido.

Este comentário parece fazer referência Punk’s anterior AEW promo durante sua rivalidade com MJF, onde ele atirou em WWE. Agora isso Punk está de volta à empresa sediada em Stamford, Braxton palavras sugerem que o fascínio de WWE está se mostrando mais forte.

Braxton elogiou algumas outras estrelas, no entanto

A repórter de bastidores aparentemente não hesitou em segui-la CM Punk com outro tweet colorido destinado a Randy Orton e R-Verdade. Braxton estava cheio de elogios às duas lendas.

“A noite passada foi uma loucura, então não recebi muitos tweets, mas também quero reconhecer o quão animado estou por ter o lendário Randy Orton e R-Verdade voltar. Estou animado para ver no que eles se metem agora”, ela disse.

Não demorou muito para Kayla para justificar sua postagem sobre CM Punkafirmando que estava apenas se divertindo, assim como todos na empresa e nas redes sociais.

Depois de um breve tempo em AEW, CM Punk voltou pela porta da frente para WWE e com contrato de sete anos.

O talento da WWE teve reações mistas

As reações nos bastidores Punk’s o retorno foi misto, com relatos circulando de que alguns talentos não estão nada entusiasmados com Punk’s presença. Braxton tweet adiciona outra camada a esta narrativa, sugerindo um potencial descontentamento dentro do WWE lista.

Em resposta às especulações e reações, Triplo H, WWE Diretor de Conteúdo, endereçado Punk’s retornar em uma conferência de imprensa pós-Survivor Series.

Ele enfatizou “Todo mundo cresce. Todo mundo muda. Eu sou uma pessoa diferente, ele é uma pessoa diferente, esta é uma empresa diferente. Estamos todos no mesmo ponto de partida.”

Enquanto o mundo do wrestling se prepara para Punk’s primeira promoção em CRU em Nashville, Tennessee, esta segunda-feira, a dinâmica dos bastidores e as reações ao seu regresso continuam a ser um ponto focal de discussão.

O tweet de Kayla Braxton só aumenta a intriga em torno CM Punk Altamente antecipado WWE voltar.