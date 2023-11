Nem todos conhecem ESTA função do CadÚnico: saiba como APROVEITAR

O CadÚnico é um sistema do Governo Federal voltado para benefícios sociais, destinado ao registro de famílias de baixa renda no país. A importância de ter informações atualizadas se reflete na prevenção de cortes inesperados de benefícios, como no caso do Bolsa Família ou BPC.

O CadÚnico, também conhecido como Cadastro Único, é um sistema do Governo Federal que reúne dados socioeconômicos das famílias. O propósito é identificar quem são e onde vivem os brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Qual é a importância do CadÚnico?

O Cadastro Único funciona como uma base de dados crucial para a formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas voltadas para a inclusão social e redução das desigualdades no Brasil.

Através deste cadastro, o governo consegue identificar e direcionar recursos para os grupos que mais necessitam de assistência. Dessa forma, possibilita-se o acesso a serviços básicos, como saúde, educação, moradia e alimentação para as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

O banco de dados também atua como um instrumento de gestão, permitindo avaliar a eficácia e o impacto das políticas sociais implementadas. Ele garante que os recursos sejam direcionados de maneira eficiente e que as famílias beneficiadas estejam verdadeiramente em conformidade com os critérios estabelecidos para os programas sociais.

Como ingressar no Cadastro Único?

Para participar do CadÚnico, é necessário apresentar renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Além disso, deve-se ser o responsável familiar e selecionar os benefícios desejados.

O processo inicia com um pré-cadastro online via aplicativo ou site do Cadastro Único. Em seguida, há a confirmação presencial no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social).



O Bolsa Família, programa de transferência de renda para famílias vulneráveis, requer cadastro no CadÚnico, assim como o acesso a outros benefícios do governo. Entre os benefícios estão:

Tarifa Social de Energia;

Auxílio Gás;

Isenção das taxas dos concursos públicos;

ID Jovem;

Minha Casa Minha Vida;

Carteira do Idoso;

Telefone Popular.

A manutenção e atualização dos dados presentes no Cadastro Único são essenciais para garantir a continuidade dos benefícios recebidos, sem cortes ou suspensões.

Mudanças para o próximo ano

Para 2024, a novidade do CadÚnico é o pré-cadastro, que reduz a necessidade de avaliação presencial no CRAS. Essa medida visa diminuir filas e otimizar o processo, podendo ser realizada pela opção “Atualização cadastral por confirmação” no menu do Cadastro Único, tornando o procedimento mais ágil e eficaz.

A atualização online torna o processo mais prático e acessível, diminuindo a necessidade de idas presenciais. Para mais informações e atualizações, o formulário de cadastro gratuito oferece a oportunidade de receber as novidades diretamente por e-mail.

Importante benefício do CadÚnico não será pago em novembro

Os repasses do maior programa de transferência de renda do governo tiveram início no dia 17 deste mês. Então, o benefício chegará às contas dos inscritos no Cadastro Único diretamente em suas contas sociais no aplicativo Caixa Tem. Entretanto, é importante ressaltar que um benefício adicional não será pago neste mês de novembro.

As famílias que têm direito tanto ao Bolsa Família quanto ao Auxílio Gás notarão uma redução nos depósitos de novembro, visto que o Auxílio Gás não será repassado neste mês. A razão para isso é que esse benefício é pago a cada dois meses. Assim, como houve um repasse em outubro, o próximo pagamento só ocorrerá em dezembro.

Auxílio Gás segue o calendário do Bolsa Família

Os repasses do Auxílio Gás seguem o calendário do Bolsa Família. Isso significa que os valores são liberados simultaneamente para as famílias atendidas por ambos os programas. Esse benefício cobre o valor integral do botijão de gás, conforme determinado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Em outubro, o auxílio para a compra do gás de cozinha foi depositado no valor de R$ 106. No entanto, não é possível confirmar se o valor se manterá o mesmo em dezembro.

Benefícios assegurados para os inscritos no CadÚnico

Além do Bolsa Família e do Auxílio Gás, os beneficiários do Cadastro Único têm acesso a uma série de programas sociais, tais como:

Aposentadoria para baixa renda;

para baixa renda; Carteira do Idoso;

Telefone Popular;

BPC (Benefício de Prestação Continuada).