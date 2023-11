Nestlé está contratando profissionais; Veja cargos, locais e mais!

A Nestlé, empresa transnacional suíça do setor de alimentos e bebidas, está com ótimas oportunidades para você começar a trabalhar em uma gigante mundial. Sendo assim, caso esteja em busca de um novo emprego, vale a pena conferir quais são os cargos ofertados pela companhia:

Gerente de Comunicação e Nutrição JR – São Paulo, SP – Tempo integral;

Supervisor (a) de Serviço ao Consumidor – Ribeirão Preto, SP – Integral;

Auxiliar de Fabricação – Araras, SP – Tempo integral;

Assistente de Serviços B2B – Ribeirão Preto, SP – Temporário;

Assistente de Gestão de Pallets – Ribeirão Preto, SP – Efetivo;

Auxiliar de Embalagem – São José do Rio Pardo, SP – Tempo integral;

Aprendiz Administrativo | Nestlé Professional – São Bernardo do Campo, SP – Tempo integral;

Operador (a) de Máquina – Araras, SP – Tempo integral;

Almoxarife I – Cordeirópolis, SP – Tempo integral;

Consultor de Boutique JR – Brasília, DF – Tempo integral;

Gerente Boutique JR – Afirmativa Pessoas Negras – Brasília, DF;

Assistente de serviços B2B – Ribeirão Preto, SP – Tempo integral;

Consultor de Vendas I (Meio Período) – São Paulo, SP – Meio período;

Especialista Shopper Excellence – São Paulo, SP;

Analista Pleno de Comunicação e Nutrição – São Paulo, SP;

Analista Tributário SR – Ribeirão Preto, SP;

Analista Garantia Qualidade PL – Ribeirão Preto, SP;

Estágio em Recursos Humanos (Foco em Comunicação & Seleção) – São Bernardo do Campo, SP;

Posição Executiva de Vendas JR – Rio de Janeiro – RJ;

Representante Nutrição Infantil JR – Temporário – Curitiba, PR;

Estágio em Comunicação Interna – Ribeirão Preto, SP – Estágio / Trainee;

Assistente Controle de Estoque – Belo Horizonte, MG – Tempo integral.

Mais sobre a Nestlé

Dando mais informações sobre a Nestlé, podemos frisar que a empresa é movida pelo objetivo de liberar o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de vida de todos, hoje e nas gerações futuras. Atualmente, a companhia emprega cerca de 273 mil pessoas e possui fábricas ou operações em quase todos os países do mundo.

Por fim, as vagas disponíveis acima são para profissionais que residem em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Isso sem falar das vagas no Reino Unido, Índia, Egito e outros países.

Como enviar o portfólio?

Como você já pôde conferir a lista de vagas da Nestlé, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do Indeed. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (horário, local, funções, requisitos e etc) com atenção e se candidatar. O procedimento é bem simples!

