New York Knicks bane o analista e ex-técnico Mark Jackson das transmissões do time

MAnalista de Rede SG Marcos Jackson não vou ligar Knicks de Nova York jogos pela rede nesta temporada. Segundo reportagens da imprensa, o Knicks proibiu o comentarista de seus voos e hotéis, impossibilitando sua participação nas transmissões.

Jacksono ex-técnico do Guerreiros do Golden Statequase conseguiu um acordo com MSGN comentar sobre Nova Iorque jogos como substituto quando Clyde Frazier Estava desligado.

Contudo, de acordo com informações do Correio de Nova Yorkum problema antigo Darren Ermanatual assistente técnico do Knicksarruinou sua oportunidade.

Apesar de equipe não fez declarações à mídia, teria sido o presidente da franquia Leon Rosa que decidiu proibir Jackson de aproveitar a equipe organização de viagens.

O problema entre Jackson e Erman

Em 2014, Jackson disparou seu então-Estado Dourado assistente, Darren Ermandepois de ter sido acusado de gravar secretamente reuniões confidenciais entre comissão técnica e jogadores.

Na época, fontes anônimas da equipe disseram à mídia que Erman tinha gravado tudo desde discursos antes do jogo nos vestiários para conversas casuais nos escritórios dos treinadores.

O incidente ocorreu num momento em que Jackson estava tendo problemas com o Guerreiros liderança, então especulou-se que o assistente havia gravado as conversas a pedido de gerenciamento.

A situação atual de Jackson

O antigo Estado Dourado treinador principal foi demitido por ESPN apenas neste verão, depois de fazer parceria com Mike Verde e Jeff Van Gundy nas caixas.

Após sua partida, MSGN procurou reunir a equipe de comentaristas, mas não foi possível. Em vez de, Jackson teria coberto Frazier ausências de Knicks jogos, começando com a atual viagem de cinco jogos do time.

Em geral, embora comentaristas viajam e ficam com a equipe, eles fazem isso em seções separadas, então há muito pouca interação entre as duas partes.

Jackson poderia ter feito o seu próprio organização de viagensmas a logística e os custos teriam feito o esforço inacessível.