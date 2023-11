Nexa Brasil está NA PROCURA por novos colaboradores no mercado

A Nexa Brasil, empresa que trata-se de uma das maiores produtoras de zinco não só do Brasil, mas do mundo, está com algumas vagas de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar com mais ênfase, conheça quais são os cargos ofertados:

Analista de Manutenção PL – PCM – JUIZ DE FORA – MG- Efetivo;

Analista de Tecnologia Pleno – Preferencialmente para PCD – Belo Horizonte – MG e Híbrido;

Engenheiro(a) SR Manutenção – HME – Vazante – MG – Efetivo;

Estágio em Comunicação Corporativa – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estágio em Desenvolvimento & Cultura – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estágio em Geologia – Paracatu – MG – Estágio;

Estágio em Gestão Social – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estágio em Projetos de Capital para Suprimentos – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estágio em SSO – Saúde e Segurança Ocupacional -SÃO PAULO – SP e Híbrido – Estágio;

Mantenedor(a) B – Eletricista – ARIPUANA – MT – Efetivo;

Mantenedor B – VAZANTE – MG;

Operador(a) B – Paracatu – MG – Efetivo;

Operador III – Hidrometalurgia – Juiz de Fora – MG – Efetivo;

Supervisor(a) de Manutenção – Turno – Três Marias – MG – Efetivo;

Supervisora(o) de Beneficiamento – Aripuanã – MT – Efetivo;

Técnica(o) de Operações III – Ferista – ARIPUANA – MT – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção I – Mecânica – Afirmativa para PCD – Juiz de Fora – MG – Efetivo;

Técnico(a) de Manutenção IV – Planejamento de HME – Aripuanã – MT – Efetivo;

Técnico(a) em Elétrica IV – Manutenção de Mina – Vazante – MG – Efetivo;

Inspetor(a) Mecânico PCM Frota – Paracatu – MG – Efetivo;

Técnico de Manutenção I – (SEP/Utilidades) – Juiz de Fora – MG – Efetivo.

Mais sobre a Nexa

Sobre a Nexa, é válido deixar claro que a companhia integra a mineração a um mundo em constante mudança como uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável.

Além disso, conta com mais de 60 anos de experiência operando e desenvolvendo ativos de mineração e metalurgia. Também conta com 8 operações distribuídas entre Brasil e Peru – sendo 3 refinarias e 6 minas -, incluindo a maior mina subterrânea de zinco no Peru (Cerro Lindo) e a maior refinaria de zinco das Américas (Cajamarquilla).

Com isso, responde por 4% da produção mundial de zinco e somos a única produtora de zinco metálico da América Latina, excluindo o México. Também produz cobre, chumbo, prata e ouro como coprodutos.

Como enviar o seu currículo?

Agora que você já pôde visualizar as vagas da Nexa, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (horário, salário, localização e etc) com calma e se candidatar.



