Neymar e seu pedido inusitado para uma garota do OnlyFans… que recusa e o faz pagar!

A vida pessoal de Neymar não é pacífica nem tranquila fora do mundo do futebol. A última situação em que ele está supostamente envolvido vem na forma de bate-papos vazados entre o jogador e uma modelo OnlyFans, e um pedido incomum que ele fez a ela.

O internacional brasileiro, que foi pai pela segunda vez no início de outubro, viu-se envolvido num novo escândalo sexual virtual após um pedido que fez a um conhecido streamer do seu país, que tem uma conta paga no notório adulto site, vazou.

A suposta conversa entre Neymar e modelo OnlyFans Aline Faria causou polêmica na segunda-feira, quando também foram divulgadas capturas de tela da conversa entre os dois, na qual o Al-Hilal O jogador pede fotos íntimas à garota, ao que a mulher responde que ele deveria se cadastrar na conta dela para vê-las.

O pedido de Neymar por nus

“Tem nus? Quando estiver em São Paulo te aviso”, escreveu Neymarao que a modelo respondeu: “Tenho vários [nudes]” e, por sua vez, a menina adicionou um emoji de vergonha. Não contente com isso, Neymar insistiu: “Quais? Quero ver”.

Mas Aline recusou-se a ceder e queria Neymar pagar para vê-los e enviou-lhe o link da conta dela para que ele pudesse ter acesso.

“Você tem que me dizer depois se o que viu está bom”, acrescentou a modelo adulta. Neymar mais tarde afirmou que abriu o link, mas não havia nada nele.

Embora Faria estava convencido de que deveria se inscrever para ver suas fotos íntimas.

“Você tem que se inscrever, amor. Tem fotos aí. Vou dormir, se cuida. Tenha uma boa noite. Te ensino mais depois, se você não conseguir”, acrescentou.