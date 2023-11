Neymar não desiste após cirurgia no joelho e inicia contagem regressiva para seu retorno

Fapós uma lesão sofrida durante uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra Uruguai em outubro, Neymar foi submetido com sucesso a uma cirurgia no joelho.

A cirurgia envolveu a reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo do menisco.

Neymar está lesionado? Sai na maca durante Uruguai x BrasilRoberto Ortega

Neymar expressou sua gratidão pelo apoio e agora se dedica à sua recuperação.

“Tudo ocorreu bem,” Neymar disse nas redes sociais.

“Obrigado pelas mensagens e agora estou focado na recuperação.”

O plano de recuperação de Neymar

Sua operação foi realizada por Rodrigo Lasmarchefe do seleção brasileiraequipe médica.

Os médicos ficaram satisfeitos com o resultado do procedimento e iniciaram um plano de reabilitação baseado em fisioterapia.

Contudo, estima-se que NeymarA recuperação do jogador pode durar cerca de oito meses, afetando potencialmente sua participação na Copa América de 2024.

Esta lesão se soma a uma série de contratempos Neymar enfrenta desde 2020, contribuindo para mais de 400 dias fora de campo.

A pior lesão da carreira de Neymar

A lesão ocorreu durante uma partida em outubro, levando Neymara saída emocionada de campo em maca.

Se o período de recuperação previsto se mantiver, será o mais longo período de inatividade da sua carreira, ultrapassando os seis meses em que esteve afastado dos relvados no início do ano devido a uma cirurgia no tornozelo.

NeymarO compromisso do jogador com a reabilitação é evidente e o seu regresso à melhor forma será monitorizado de perto por adeptos e entusiastas do futebol em todo o mundo.