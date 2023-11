Neymar será submetido a cirurgia no joelho quinta-feira no Brasil

BBrasil para frente Neymar será submetido a uma cirurgia quinta-feira no Brasil após ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo durante as eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou em comunicado que o atacante será operado em uma clínica na cidade de Belo Horizonte por uma equipe comandada por Rodrigo Lasmar, médico da seleção.

A lesão do jogador do Al Hilal e principal estrela da seleção brasileira ocorreu no último dia 17 de outubro, durante partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra o Uruguai, que terminou com vitória da ‘Celeste’ por 2 a 0.

No final do primeiro tempo, Neymar sofreu uma torção no joelho em jogada acidental. O jogador de 31 anos teve que ser retirado de campo e deixou o estádio aos prantos com ajuda de muletas.

No dia seguinte, tanto a CBF quanto o Al Hilal informaram que o craque teve ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Histórico de lesões de Neymar

A ruptura completa do LCA e do menisco é mais uma da série de lesões que Neymar sofre desde 2020 e que o deixou afastado dos campos por mais de um ano.

O atacante brasileiro já sofreu vários problemas musculares, fraturou os dois tornozelos, fraturou uma costela e sofreu uma lesão na região lombar contra a Colômbia na Copa do Mundo de 2014. Desde 2020, Neymar acumula 424 dias afastado das atividades por lesões.