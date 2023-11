NFL investiga Bengals por não divulgar lesão no pulso de Joe Burrow

Ta NFL está investigando o Cincinnati Bengals por não listar o quarterback Joe Burrowlesão no pulso no relatório oficial de lesões antes do jogo contra o Corvos de Baltimore na quinta feira. Burrow sofreu uma lesão no pulso durante o jogo e foi descartado no segundo tempo da vitória dos Ravens por 34-20.

Os Bengals postaram um vídeo nas redes sociais mostrando Burrow usando um “dispositivo” no pulso, que posteriormente foram excluídos. No entanto, Burrow não foi listado no relatório de lesões em nenhum momento da semana que antecedeu o jogo.

Se a NFL descobrir que houve um problema de conformidade com o tratamento do relatório de lesões pelos Bengals, eles poderão enfrentar uma “multa ou perda de escolhas no draft”. Burrow parecia estar desconfortável depois de acertar um passe para touchdown no segundo quarto, que acabou sendo sua última jogada no jogo.

De acordo com Bengalas treinador Zac Taylor, Burrow caiu sobre o pulso no início do jogo e sentiu-o novamente após lançar o passe para touchdown. Taylor afirmou que não tinha conhecimento de quaisquer problemas no pulso que Burrow tivesse antes do jogo. Burrow já havia lutado contra uma distensão na panturrilha no início da temporada.

Apesar da lesão, Toca terminou o jogo com 11 de 17 passes completados para 101 jardas e um touchdown. Os Bengals então se voltaram para Jake Browningum agente livre não contratado que teve suas primeiras repetições de alta alavancagem como QB da NFL desde que ingressou no time em 2019.

Burrow terá 10 dias para se recuperar antes do próximo jogo do Bengals contra o Pittsburgh Steelers em 26 de novembro. O jogo é importante para o Bengals, que atualmente tem um recorde de 5-5 e busca se manter na disputa na AFC North.

A lesão de Burrow levantou preocupações sobre a forma como os Bengals lidaram com seus relatórios de lesões. Como comentou um torcedor: “Os Bengals precisam ser mais transparentes sobre as lesões de seus jogadores. Não é justo com os torcedores ou com os próprios jogadores se eles não estão sendo honestos sobre o que está acontecendo.”