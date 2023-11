Nick Carter emocionado antes do aniversário de 1 ano da morte de Aaron Carter

Nick Carter está se lembrando de seu irmão mais novo, Aaron Carter antes de seu aniversário de um ano de morte… e está claro que a tragédia ainda o assombra, porque ele está sufocando as lágrimas.

O cantor dos Backstreet Boys estava entrevistando o E! News Friday para divulgar seu novo single – e eles perguntaram como ele estava lidando com o falecimento de seu irmão há quase um ano. Acontece que NC ainda está abalado com isso… e você pode perceber pela reação dele aqui.

Em outras palavras, ele ainda está muito de luto – e continua explicando que esta época do ano (pouco antes das férias) o lembra não apenas das memórias de família com Aaron… mas do fato de que seu irmãozinho perdeu o filho. vida durante este período também.