Nicki Nicole e Peso Pluma confirmam relacionamento com beijo no palco: “Eu te amo, meu amor”

CEsse segredo não revelado foi confirmado nesta quinta-feira, 2 de novembro, diante de milhares de pessoas. Nicky Nicole e Peso Pluma estão juntos após semanas de suspeitas e rumores sem resposta. Os dois artistas resolveram todas as dúvidas de seus fãs com um beijo no palco.

Tudo aconteceu no Pepsi Center WTC na Cidade do México. O artista local estava dando um concerto épico, que culminou com a aparição de Nicole que subiu ao palco.

“Quero agradecer a Nicole por este lindo convite e a você por apoiá-la. Quero gritar bem alto por Nicki Nicole”, disse Peso Pluma. Depois dessas palavras veio o ponto alto da noite: o beijo do mexicano com Nicki Nicoleque trouxe o estádio do A capital mexicana de joelhos com um barulho ensurdecedor.

Viral nas redes sociais poucos minutos depois



Nicky Nicole agradeceu ao público mexicano por todo o carinho após aquele momento mágico.”Eu te amo, meu amor”, concluiu Peso Pluma para deleite dos presentes. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Após o show, Peso Pluma postou nos stories de sua conta pessoal do Instagram uma foto com Nicki Nicole, na qual ambas aparecem sorrindo.