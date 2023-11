Nikola Jokic acusado de jogar sujo ao mostrar seu lado feio com Jalen Suggs

Nikola Jokić enfrentou acusações de jogar “sujo” durante um jogo entre o Nuggets de Denver e a Mágico de Orlandoque o Magic venceu por 124-119.

Em uma troca física com Jalen Suggsa situação piorou no quarto período, empatando em 108. Jokic tentou um movimento para dentro, colidiu com Magia defensores, errou um chute e caiu durante uma tentativa de garantir o rebote.

Nikola Jokic é um jogador sujo pic.twitter.com/j9gTN5Fszr ? (@FeelLikeDrew) 23 de novembro de 2023

Houve um confronto quando Sugestões empurrado Jokicprovocando um empurrão resultando em Sugestões caindo. Os vídeos virais iniciais sugeriam um movimento oscilante de Jokicmas um ângulo diferente refutou essas afirmações.

“Também não há razão perceptível para Sugestões estar agarrando a cara dele após o flop inicial – e acho que todos nós vimos isso em tempo real / no replay”, escreveu um fã para defender Jokic.

“Não só isso não deveria ter sido uma falta contra Jokicé um caso gritante de ser penalizado por ter fracassado.”

Brilhou apesar da derrota no Magic

Apesar de JokicApós o desempenho impressionante do Nuggets com 30 pontos, 13 rebotes e 12 assistências, o Nuggets perdeu. O jogo marcado JokicO sexto triplo-duplo da temporada.

Sem Jamal Murrayo Pepitas confiou Jokic para carregá-los, e ele respondeu marcando 15 de seus 30 pontos no período final.

O Mágico de Orlando jogou tudo em Jokic, que quase arrastou seu time à vitória. O Pepitasvirada para o Foguetes Houston em seguida, espere uma vitória em sua viagem contínua. Denverrecorde sem Jamal Murray está em 4-4, enfatizando a necessidade de mais um excelente desempenho de Nikola Jokić.