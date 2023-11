Nikola Jokic e Michael Malone foram expulsos no primeiro tempo contra o Pistons

EUuma reviravolta dramática nos acontecimentos de segunda-feira NBA confronto, Nuggets de Denver se viram lutando com as expulsões de seu treinador principal, Michael Malonee centro estelar, Nikola Jokić, contra o Detroit Pistons. Apesar dos contratempos, o Nuggets saiu com vitória por 107-103.

A tensão aumentou no início do jogo quando Malone foi expulso após duas faltas técnicas faltando pouco mais de um minuto para o fim do primeiro quarto. Esta expulsão, de acordo com relatos de membros da mídia presentes no jogo, pareceu ser uma reação às frustrações com a arbitragem, já que o Pistões liderou por pouco por 22-21.

O clima se intensificou quando Joki, duas vezes MVP, também foi expulso por contestar uma decisão negativa dos árbitros. Sua expulsão ocorreu pouco antes do intervalo, com Denver marginalmente à frente 51-50. Jokic’s a saída foi um golpe significativo para o Nuggets, considerando sua contribuição de nove pontos, cinco rebotes e cinco assistências em seus breves 15:13 minutos em quadra.

As expulsões causaram mais polêmica sobre a arbitragem da NBA

A polêmica não passou despercebida, pois as emissoras de Detroit supostamente expressou opiniões fortes sobre a sequência de eventos. As ejeções despertaram emoções não apenas entre os Pepitas fãs, mas também a comunidade mais ampla da NBA.

Apesar da dupla expulsão, o Nuggets se recuperou para garantir a vitória, liderado por atuações impressionantes de Reggie Jackson, que marcou 21 pontos, e Kentavious Caldwell-Popecom 20 pontos.

Refletindo sobre os acontecimentos da noite, Malone expressou seu pesar, afirmando: “Pedi desculpas aos meus jogadores no intervalo. Você nunca quer deixá-los lá fora.” Na mesma linha, o técnico do Detroit, Monty Williams, comentou sobre a interrupção do jogo após a expulsão, dizendo: “isso prejudicou o jogo em ambos os lados”.

O Pepitas‘ A vitória foi uma mudança bem-vinda após as dificuldades recentes, depois de perder três dos últimos quatro jogos. Eles jogaram sem Jamal Murray, que atualmente está lesionado devido a uma distensão no tendão da coxa. Do outro lado, o Pistões estão enfrentando uma temporada desafiadora, agora com uma seqüência de 12 derrotas consecutivas e com o pior histórico da liga.