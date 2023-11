Nissan ABRE PROCESSO SELETIVO; Veja mais sobre a Bolsa-Auxílio e benefícios!

A Nissan, empresa global do setor de automóveis que que tem como visão enriquecer a vida das pessoas, fornecendo produtos únicos e inovadores que agregam valor para todos, está com o programa de estágio aberto para 2024. Isto é, caso queira entrar em uma multinacional conhecida por todos, veja quais são as áreas abrangidas pelo processo:

Administração;

Ciências Econômicas/Economia;

Comércio Internacional;

Engenharia de Automação;

Engenharia de Automação e Controle;

Engenharia Automotiva, Engenharia da Qualidade;

Ciências Contábeis e atuariais;

Comércio Exterior e Negócios Internacionais;

Comunicação;

Direito;

Psicologia;

Marketing;

Publicidade de Propaganda;

Tecnologia da Informação;

Entre outras.

Pré-requisitos para se candidatar

Vale a pena ressaltar que, o candidato que estiver interessado no processo seletivo da Nissan terá que cumprir alguns pré-requisitos para efetivar a inscrição.

Primeiramente, é preciso é preciso que o estudante esteja com a previsão de conclusão a partir de dezembro de 2025, isto é, não poderá estar nos últimos três semestres do curso. Além disso, é necessária disponibilidade para estagiar 6 horas por dia nos modelos presencial ou híbrido.

Por fim, outro fator que também é desejável é o conhecimento em Excel e Inglês, que pode fazer bastante diferença na reta final. A Nissan está em busca de estudantes íntegros, colaborativos, ágeis e capazes de entregar resultados.

Mais sobre a Nissan

Falando mais sobre a empresa, vale ressaltar que, fundada em 193, no Japão, a Nissan oferece produtos e serviços para mais de 160 países, que são produzidos por um time de mais de 160.000 mil funcionários em 20 países ao redor do mundo.



Você também pode gostar:

No Brasil, a Nissan completou 18 anos do início da sua operação oficial em solo nacional em 2018. A empresa japonesa chega a sua maioridade em um momento de crescimento, consolidando seu compromisso com o país, o foco no cliente e guiando o futuro da mobilidade.

Ao todo, são mais de 2.600 funcionários diretos, divididos entre a sede da empresa, no Rio de Janeiro, a fábrica de Resende, inaugurada em 2014, e nos escritórios regionais de São Paulo e São José dos Pinhais.

A companhia também investe na comunidade. Por meio do Instituto Nissan, atua junto a jovens e crianças de baixa renda nos arredores das nossas operações com diferentes atividades. Junto com o Groupe Renault e a Mitsubishi Motors, é líder na produção de veículos zero emissão e desenvolve tecnologias de ponta com o objetivo de oferecer veículos elétricos, autônomos e conectados.

Como realizar a inscrição?

Agora que você já sabe o que é necessário, vale frisar que os interessados podem se inscrever no Programa de Estágio da Nissan Brasil CLICANDO NESTE LINK durante os dias finais de 2023. O processo seletivo tem prazo de inscrição no dia 10 de dezembro, daqui há menos de 30 dias.

Confira alguns dos benefícios

Bolsa-auxílio entre R$ 1,3 mil a R$ 1,5 mil;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio home office;

Desconto em produtos da empresa;

Possibilidade de efetivação;

Programa de treinamento;

Recesso remunerado;

Seguro de vida;

Vale-refeição;

Vale-transporte.