No Bets Barred: Quem vai ouvir ‘And New’ no UFC 295 e como você pode lucrar?

Os meninos do No Bets Barred estão de volta esta semana com um resumo completo do UFC 295 e o retorno da promoção ao Madison Square Garden com duas lutas pelo título vago. Na luta co-principal, Sergei Pavlovich enfrenta Tom Aspinall pelo título interino dos pesos pesados ​​e, na luta principal, o ex-campeão dos meio-pesados ​​Jiri Prochazka busca recuperar o cinturão que nunca perdeu ao enfrentar o ex-campeão dos médios Alex Pereira.

Os co-apresentadores Conner Burks e Jed Meshew começam com uma pequena comemoração por um marco importante antes de entrar no UFC 295 e em todas as 13 lutas marcadas para acontecer na cidade de Nova York. Os tópicos incluem descobrir quem exatamente levará o W nas lutas marcantes, o que devemos fazer com o terrível 2023 de Jéssica Andrade e um pequeno flerte com um velho confiável.

Sintonize o episódio 68 de No Bets Barred.

