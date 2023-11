No primeiro jogo após dor no pescoço, Daniel Jones sofre mais uma lesão assustadora

Daniel Jones deveria estar agradecendo ao universo por ter recebido uma prorrogação de contrato na última offseason.

Jones transformou uma temporada eficiente de 2022 em uma contrato de quatro anos e US$ 160 milhões de Gigantes de Nova Yorkcom US$ 92 milhões desse dinheiro ser garantido.

Daniel Jones sofre lesão na perna

Desde a assinatura do contrato, tem sido um momento ruim para Jones e sua equipe. No domingo, as coisas podem ter ficado ainda piores, como Jones caiu com uma lesão na perna sem contato.

Jones foi descartado assim que o segundo tempo começou. Muitos acreditavam que Jones poderia ter rasgou seu ACL direito na jogada, dada a forma como a perna desmoronou assim que pousou. Após o jogo, surgiram relatos de que uma ruptura do LCA é o diagnóstico mais provável.

A temporada de 2023 de Jones começou com uma série de desempenhos ruins do quarterback. Ele pegou um Relação de touchdown para interceptação de 2:6 em um jogo da semana 5 contra o Golfinhos de Miamionde sofreu uma lesão no pescoço que o manteve afastado até hoje.

2023 parece um ano amaldiçoado para Jones and the Giants, que chegaram aos playoffs na temporada passada e esperavam que fossem, no mínimo, medianos. Com sua temporada essencialmente acaboua equipe terá que voltar suas atenções para o próximo ano.

Tommy De Vito assumirá o lugar de Jones com Tirod Taylor em RI. Jones terá tempo para se recuperar de qualquer que seja a lesão, mas uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior pode forçá-lo a perder alguns jogos no início de 2024.