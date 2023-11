No que os brasileiros estão gastando mais com cartão de crédito? Veja os dados

A Serasa e a FlexPag, em parceria com o instituto de pesquisa Opinion Box, realizaram uma pesquisa chamada de “Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023”. Sendo assim, o estudo demonstrou que 59% das dívidas em cartão de crédito no Brasil são provenientes de compras em supermercados. Além disso, produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos representam 46% do total de dívidas, e gastos em farmácias, com remédios e tratamentos médicos, representam 37%.

Mais da metade dos entrevistados (55%) afirmaram que o cartão de crédito é uma dívida que já tiveram, mas não conseguiram pagar. Este valor está dois pontos percentuais acima do que foi observado nos anos de 2021 e 2022. Com isso, a pesquisa confirmou o cartão como o principal tipo de dívida dos inadimplentes.

Por outro lado, a situação já esteve pior nos anos anteriores à pandemia, sendo que em 2018 a participação do cartão de crédito era de 76%, e em 2019 de 71%. De acordo com o Serasa, isso demonstra que a “volta da rotina fora de casa levou a uma aceleração de gastos com cartão de crédito”.

O estudo foi realizado em outubro deste ano, e contou com a participação de 11.541 consumidores inadimplentes da base da Serasa. Os participantes são de todas as regiões do Brasil, sendo que 52% foram homens e 48% mulheres.

Transações com cartão de crédito no Brasil

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), as transações utilizando cartões movimentaram cerca de R$ 939 bilhões no terceiro trimestre deste ano no Brasil, demonstrando uma alta de 9,2%. Desse total, o cartão de crédito se destacou, com uma movimentação de R$ 608 bilhões, um aumento de 10,9%. No geral, a modalidade contou com 4,5 bilhões de transações realizadas no período, o que representa uma alta de 11,3%.

Como dito, o cartão de crédito é o principal tipo de dívida entre os inadimplentes, porém o desemprego foi apontado como o principal motivo do endividamento dos consumidores. Neste último levantamento, 22% dos entrevistados afirmaram que o desemprego é o principal fator, porém esta porcentagem apresentou queda pelo quarto ano consecutivo, sendo que em 2022 foi de 29%.

Funcionamento dos cartões



Você também pode gostar:

Entender como funciona o cartão de crédito é uma ótima maneira de evitar dívidas e fazer um uso mais consciente deste produto. Com ele, o consumidor consegue realizar compras sem utilizar o dinheiro da conta bancária, sendo que os valores serão cobrados após um certo período, geralmente de um mês, na fatura do cartão.

Os cartões de crédito também possuem um limite, que é o valor máximo que pode ser gasto em determinado período, que normalmente é de um mês. Este limite é definido pela instituição financeira que emite o cartão, e é baseado na renda e histórico de pagamentos do consumidor, entre outros fatores.

O cartão de crédito pode ser muito vantajoso aos consumidores, porém é necessário utilizá-lo com cautela. Isso porque, caso o usuário não consiga pagar totalmente a fatura dentro do prazo estabelecido, ele entrará em uma modalidade de crédito chamada de rotativo.

Sendo assim, o consumidor fica devendo o valor que faltou para completar a fatura, acrescido de juros e multa. O problema é que o rotativo do cartão de crédito possui os juros mais altos do mercado financeiro, fazendo com que a dívida cresça muito rapidamente e saia do controle.