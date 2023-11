Nomeações para o Gotham Awards 2023: Quais são os filmes indicados e quem está previsto para ganhar?

ÓNa noite de segunda-feira (27 de novembro), o Prêmios Gotham será sediado em Nova York e oferecerá prêmios a atores como Penélope Cruz e Rachel McAdamsmas quais filmes são indicados?

O que são os Prêmios Gotham?

Os prêmios são entregues por Instituto de Cinema e Mídia de Gothamabrangendo as indústrias de cinema e TV e começou em 1991 com foco específico em homenagear filmes da região nordeste dos Estados Unidos.

Apresenta uma variedade de categorias, incluindo, mas não se limitando a, melhor filme, melhor roteiro, melhor filme internacional, excelente desempenho principal e excelente desempenho de apoio.

No concurso, o filme mais indicado é “All of Us Strangers”, filme de romance britânico, em quatro categorias: melhor roteiro, melhor longa-metragem internacional, excelente atuação principal (Andrew Scott) e excelente atuação coadjuvante (Claire Foy).

Quem está cotado para vencer?

O melhor filme é “Vidas Passadas”, drama romântico dirigido por Céline Canção na estreia na direção. Acompanha o relacionamento de dois amigos de infância ao longo de mais de 20 anos.

O melhor longa-metragem internacional deverá ser “Poor Things”, filme de humor negro dirigido por Yorgos Lanthimos apresentando Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, ambientado na Era Vitoriana. No entanto, poderia enfrentar a concorrência de “All of Us Strangers” e “The Zone of Interest”.

Acredita-se que o melhor documentário seja “20 Dias em Mariupol”, sobre a contínua invasão e ocupação russa da Ucrânia, dirigido por Mstislav Chernov. Já venceu o Sundance World Cinema Documentary Competition em janeiro de 2023, mas pode ser desafiado por “Against the Tide” ou “Four Daughters”.

Céline Cançãocom o mencionado “Past Lives”, é considerado o vencedor do diretor inovador, mas há uma chance remota de Ravena Jackson que criou “Todas as estradas de terra com gosto de sal”.

Nicole Kidman no tapete vermelho do Oscar, ela estava bêbada?

O melhor roteiro é a segunda menção para “All Of Us Strangers” e eles são os favoritos na categoria à frente de “Anatomy of a Fall”. Uma indicação final que recebeu o carinho dos críticos é “A Zona de Interesse”, mas é improvável que vença.

Teyana Taylor (Mil e Um) está definido para obter excelente desempenho de liderança antes de André Scott (Todos nós, estranhos), Jeffrey Wright (Ficção Americana) e Greta Lee (Vidas Passadas).

A coroa do excelente desempenho de suporte é 50/50 entre Carlos Melton (maio dezembro) e Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers), então este é definitivamente um lugar para assistir quando os prêmios forem entregues. Ryan Gosling também foi indicado por seu papel como Ken em Barbie.

Na série inovadora (menos de 40 minutos), o favorito é “Beef”, criado por Lee Sung Jin uma série de comédia americana sobre dois estranhos que se envolvem em confusão após a violência na estrada, estrelada Steven Yeun.

Na categoria de séries inovadoras (mais de 40 minutos), o favorito é o grande sucesso da HBO, “The Last Of Us”, sobre um mundo distópico onde um pai (Pedro Pascal) tenta levar uma criança órfã (Bella Ramsey) para uma facção que poderia desenvolver uma cura. Ninguém mais dá uma olhada.

Finalmente, Dominique Fishback está prevista para ganhar o prêmio de excelente desempenho em uma nova série por seu papel como Andrea “Dre” Greene em “Swarm”, uma série de humor negro e terror sobre uma mulher obcecada por uma estrela pop. Ele também apresenta Donald Glover comumente conhecido como Gambino Infantil.

Nomeações para o Gotham Awards 2023

Melhor característica

Passagens

Vidas Passadas

Realidade

Aparecer

Mil e Um

Melhor Roteiro

Todos nós, estranhos – Andrew Haigh

Anatomia de uma Queda – Justine Triet e Arthur Harari

Maio Dezembro – Samy Burch; história de Burch e Alex Mechanik

RM – Cristian Mungiu

A Zona de Interesse – Jonathan Glazer

Melhor Documentário

20 dias em Mariupol

Contra a maré

Apolônia, Apolônia

Quatro filhas

Nosso corpo

Melhor Filme Internacional

Todos nós, estranhos

Anatomia de uma Queda

Pobres coisas

Então

A zona de interesse

Diretor inovador

Michelle Garza Cervera – Huesera: A Mulher dos Ossos

Raven Jackson – Todas as estradas de terra têm gosto de sal

Georgia Oakley – Jeans Azul

AV Rockwell – Mil e Um

Celine Song – Vidas Passadas

Excelente desempenho de leads

Aunjanue Ellis-Taylor – Origem como Isabel Wilkerson

Lily Gladstone – O País Desconhecido como Tana

Greta Lee – Vidas Passadas como Nora

Franz Rogowski – Passagens como Tomas

Babetida Sadjo – Nosso Pai, o Diabo como Marie Ciss

Andrew Scott – Todos nós, estranhos como Adam

Cailee Spaeny – Priscilla como Priscilla Presley

Teyana Taylor – Mil e Um como Inez de la Paz

Michelle Williams – Aparecendo como Lizzy

Jeffrey Wright – Ficção Americana como Thelonious “Monk” Ellison

Excelente desempenho de suporte