Nomeações para o Grammy de 2024: como assistir à cerimônia online hoje

Bpreparem-se, amantes da música! As nomeações para o Prêmios Grammy de 2024 chegará sexta-feira.

Os indicados serão anunciados durante uma transmissão de vídeo ao vivo no site do Grammy e no canal da Recording Academy no YouTube às 8h do Pacífico/11h do Leste.

Uma série de talentos está à disposição para anunciar os indicados, incluindo “Estranho Al” Yankovic, Jimmy Jam, Jon Bon Jovi, Kim Petras, Samara Joy e Muni Long.

Apenas as gravações lançadas entre 1º de outubro de 2022 e 15 de setembro de 2023 são elegíveis, então não espere ver indicações de álbuns para o Rolling Stones, Bad Bunny ou Drake. (Mas o álbum de 2022 de Drake com 21 Savage, “Her Loss“? Isso está em questão.) E para grande desgosto dos fãs da leitura de Michelle Williams do livro de memórias de Britney Spears “The Woman in Me”, o ator não será elegível na categoria de melhor audiolivro, narração e gravação de histórias. ciclo.

A premiação de 2024 contará com algumas mudanças, incluindo uma que inspirou muita conversa online durante o verão: “Somente criadores humanos” podem ganhar a maior honraria da indústria musical, uma decisão que visa o uso de inteligência artificial na música popular.

Posteriormente, o CEO e presidente da Recording Academy, Harvey Mason Jr. disse à Associated Press: “AI, ou música que contém elementos criados por IA, é absolutamente elegível para inscrição e consideração para indicação ao Grammy. Ponto final.”

Ele continuou: “O que não vai acontecer é que não vamos dar uma indicação ao Grammy ou ao Grammy para a parte de IA”.

Há também três novas categorias: melhor gravação de dança pop, melhor performance de música africana e melhor álbum de jazz alternativo.

Duas categorias existentes foram movidas para o campo geral, o que significa que todos os eleitores do Grammy podem participar na seleção dos vencedores: produtor do ano, não clássico, e compositor do ano, não clássico, o último dos quais foi introduzido pela primeira vez O ano que passou.

Quando é o show do Grammy Awards de 2024?

Anteriormente, as categorias gerais eram compostas apenas pelos prêmios “Big Four”: melhor artista revelação, bem como álbum, disco e música do ano.

O 2024 Grammy Awards irá ao ar em 4 de fevereiro ao vivo na CBS e Paramount+ na Crypto.com Arena em Los Angeles.