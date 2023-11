Noor Alfallah rejeita casamento com Al Pacino: “Não sou do tipo que casa!”

EUNo mundo brilhante do romance de Hollywood, o lendário ator Al Pacino a vida amorosa toma um rumo inesperado. Pacino namorada, Noor Alfallahrevelou recentemente que não tem interesse em se casar com a icônica estrela, mesmo após o nascimento de seu filho, romano.

Em um TMZ exclusivo, Alfalá29, compartilhou que enquanto ela ama Pacino, o casamento não está na agenda do casal. A produtora e mãe do filho pequeno de Pacino enfatizou, “Eu não sou do tipo que casa” desmascarando quaisquer rumores de sinos de casamento no futuro.

Esse revelação vem depois que a dupla navegou pelas complexidades de co-parentalidadeelaborando acordos de pensão alimentícia e custódia para o pequeno Roman.

Apesar da diferença de idadePacino tendo 83 anos e Alfalá completando 30 anos – o casal parece satisfeito com sua dinâmica de relacionamento não convencional.

Resolvendo as questões jurídicas

A mídia informou anteriormente que Pacinoagora pai mais uma vez, estará pagando US$ 30.000 um mês em pensão alimentícia.

Além disso, ele é obrigado a fazer um pagamento antecipado de US$ 110.000cobrir despesas como enfermeira noturna, contribuir para contas médicas não cobertas pelo seguro e depositar US$ 15.000 anualmente em um fundo educacional.

A grande questão do Natal

Embora ainda sejam um casalà medida que a época festiva se aproxima, a questão dos gastos Natal juntos permanece sem resposta, deixando os fãs curiosos sobre os planos de férias não convencionais deste família de celebridades.

Embora estas questões financeiras tenham sido resolvidas, Noor Alfallah deixou claro que uma cerimônia de casamento não está em seus planos futuros. A revelação inesperada acrescenta um toque único à Pacino saga romântica, provando que, em Hollywoodo amor muitas vezes desafia as expectativas tradicionais.