NOTA de R$ 100 que vale R$ 300,00? Descubra a CÉDULA RARA

Uma cédula rara de R$ 100 começou a mexer com o imaginário da população. Nos últimos dias, passou a circular pela internet a informação de um modelo com um erro bastante peculiar, que poucas pessoas devem ter notado. Por isso, fique atento às notas que você pega, porque algumas delas podem valer muito mais do que você acredita.

A saber, os brasileiros estão ficando cada vez mais atentos às moedas e cédulas em circulação no país. Há alguns anos, isso até passava despercebido, mas o interesse por estes itens vem crescendo nos últimos tempos e muitas pessoas estão buscando estes exemplares incomuns.

Ao mesmo tempo, várias pessoas se mostram dispostas a venderem suas notas ou moedas para garantirem uma renda extra. Aliás, essa é uma maneira bem tranquila de multiplicar o dinheiro, visto que muitas pessoas buscam itens raros para incluírem em suas coleções pessoais, e quem têm estes exemplares pode vendê-los com uma grande valorização.

Esse é o caso de uma nota de 100 reais, que segue em circulação no Brasil, mas que sua procura tem crescido nos últimos dias. Isso mesmo, uma cédula ganhou uma enorme valorização e as pessoas que a possuem devem ficar atentas, pois podem vendê-la por valores bem mais altos do que ela representa.

O que aumenta o valor de uma nota ou moeda?

Poucas pessoas sabem, mas há diversos modelos que valem muito mais do que representam. Essas cédulas ou moedas passam a valer bem mais do que o normal porque há colecionadores dispostos a pagar muito caro por elas. Isso acontece porque estes itens possuem características que os diferem dos demais.

A título de comparação, é como se estes modelos fossem quadro com pinturas. Enquanto muitas pessoas irão achar o trabalho excelente, e se mostrarão dispostas a pagar muito dinheiro para tê-lo em sua posse, outras não terão essa mesma percepção.

Isso também acontece com as notas e moedas. Logo, não importa o valor facial que elas possuam, pois isso é tido apenas como um detalhe. O que realmente importa são outras características, que podem transformar o exemplar em algo único no país. Aliás, as principais características que valorizam os modelos são:

Exemplares fabricados para datas comemorativas;

Modelos com erro de cunho ou fabricação;

Poucos exemplares produzidos;

Poucas unidades em circulação no país.



Essas são as principais características que valorizam uma moeda ou uma cédula, pois os colecionadores buscam itens raros e únicos. Assim, tais fatores chamam a atenção deles, já que são incomuns à maioria dos itens, e muitos deles pagam verdadeiras fortunas para adquirirem estes exemplares.

Estado de conservação influencia valor dos itens

As notas do real brasileiro recebem algumas classificações quanto ao seu estado de conservação. Veja quais são:

Um Tanto Gasta (UTG): Trata-se de uma nota flácida, que possui grandes rasgos ou mesmo faltam alguns pedaços. A cédula também tem dobras, manchas furos e bordas deterioradas. Estes modelos não costumam ser colecionados, exceto alguns itens muito raros; Regular (R): Refere-se às cédulas que possuem danos regulares, provocados pela circulação prolongada no país. Estes modelos podem ter muitas dobras e rasgos, mas não grandes, bem como manchas, furos e cantos arredondados. A aparência não é muito atrativa, mas é possível identificar a maior parte da nota; Bem Conservada (BC): Nota que tem uma boa circulação e, por isso, apresenta dobras e rugas, mas não possuem rasgos nas dobras centrais. Já nas margens, pode haver pequenas faltas, e o papel pode estar amolecido pelo tempo de uso. As cores são visíveis, mas não brilhantes. Podem ser tolerados furos de grampeados; Muito Bem Conservada (MBC): Caracteriza-se por ter sinais de manuseio e uso. Os itens podem apresentar marcas de dobras, tanto na vertical quanto na horizontal. O papel possui relativa rigidez, mas pode ter manchas e sujeira, que devem ser mínimas. Não se admite cortes e rasgos e os cantos não podem ser totalmente arredondados; Soberba (S ou Sob): Cédula com pequenos sinais de uso. Pode ter até três marcas pequenas ou um sinal de dobra. Nesse caso, a nota deve ter o brilho original e o papel limpo e firme. Admite-se pequenos sinais de uso nos cantos; Flor de Estampa (FE): Refere-se aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Em outras palavras, são notas que nunca foram dobradas e estão em perfeito estado de conservação. O papel é firme, limpo e sem descoloração.

Veja qual a nota de R$ 100 que vale até R$ 300

De acordo com o canal do YouTube Diniz Numismática, existe uma nota de R$ 100 que possui a faixa holográfica invertida. Em resumo, as cédulas possuem a faixa na lateral esquerda, que é composta de partes metalizadas e que causam efeitos holográficos com o movimento.

Na parte superior da faixa, ora aparece o número que indica o valor da nota, ora aparece a palavra “REAIS”. Por sua vez, a figura do animal, localizada no centro da faixa, fica colorida em algumas áreas ao movimentar a cédula.

Já na parte inferior, o coral que aparece na nota de R$ 100 apresenta diversas cores em movimento. Logo abaixo, também aparecerá e desaparecerá diversas cores entre os números.

Embora a faixa fique do lado esquerdo, o canal Diniz Numismática apresentou uma nota que possui a faixa do lado direito, com as mesmas características que as observadas nas cédulas comuns. Em outras palavras, a faixa holográfica ficou invertida, e isso aumenta significativamente o valor do modelo.

Segundo o canal de numismática, a nota de R$ 100 em MBC chega a valer ate R$ 100. Contudo, o valor pode ser ainda mais elevado, caso o estado de conservação seja soberba ou flor de estampa. Por isso, fique ligado para não perder a chance de ganhar dinheiro de maneira fácil e sem problemas.

Como posso vender moeda ou cédula rara?

Muitas pessoas têm modelos raros de moedas e cédulas, mas não sabem como vendê-los. A propósito, antes de tentar vender algum exemplar, as pessoas devem ficar atentas aos fatores já citados, que elevam o valor dos itens:

As pessoas que tiverem exemplares em bom estado de conservação, com a imagem limpa e sem manchas e com todos os traços e marcas de fabricação terão mais facilidade para venderem seus itens, pois estes são os mais procurados pelos colecionadores.

Em síntese, os especialistas afirmam que o melhor é manter a moeda ou a nota conservada em algum saquinho ou papel filme para que ela mantenha as suas formas originais. Isso pode ser feito com outros modelos, que podem se valorizar com o passar do tempo.

Por fim, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados, ou em sites de e-commerce, como Shopee, Mercado Livre e similares. Há muitos colecionadores dispostos a pagar caro para terem modelos raros, e essa é uma chance para ganhar um dinheiro extra sem fazer muito esforço.