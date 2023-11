Notícias da MLB: A MLB tentará reduzir o relógio de campo para a temporada de 2024

2023 foi um grande ano para a Liga Principal de Beisebolpois eles implementaram grandes mudanças que modificaram a forma como o jogo é jogado: bases maiores, banimento do turno e, o mais importante, um relógio de arremesso. À primeira vista, os fãs estavam céticos em relação a essas mudanças, mas funcionaram muito bem.

Com o sucesso que essas regras tiveram, MLB espera expandi-los e modificá-los para a temporada de 2024prevendo-se que o relógio de campo seja uma das regras a serem alteradas para o próximo ano, apesar de terem sido implementadas recentemente.

Relógio de pitch reduzido?

De acordo com Jeff Passan da ESPN, Liga Principal de Beisebol comitê de competição espera propor redução do tempo de campo com corredores na basee de 20 segundos para 18 a partir da próxima temporada, por uma fonte. O pitch clock de 15 segundos com as bases vazias permaneceria o mesmo.

O raciocínio por trás desta proposta é que durante o último mês da temporada regular, a duração média dos jogos aumentou sete minutos. No final do ano, o jogo durou em média 2 horas e 46 minutos, menos 20 minutos que em 2022, tendo um tempo médio de jogo de 3 horas e 6 minutos.

A temporada de 2023 foi um sucesso

As mudanças nas regras foram consideradas um grande sucesso, já que a MLB terminou a temporada regular com um público total de mais de 70 milhões de pessoas, um aumento de 9,6% em relação a 2022, sendo o maior público desde 2017.

Além disso, as redes de televisão regionais registaram um aumento nas classificações de 7% em comparação com o ano passado, apesar da World Series ter sido a menos assistida de sempre.