TO Prêmio de Jogador Mais Valioso da Liga Principal de Beisebol tem uma história rica, reconhecendo desempenhos individuais excepcionais que impactam significativamente o sucesso de seu time.

Desde o seu início como Prêmio Chalmers em 1911 à sua encarnação atual estabelecida em 1931o Prêmio MVP homenageou jogadores que demonstram um excelente serviço geral ao seu clube.

Ao longo da história do beisebol, vários jogadores de elite conquistaram vários Prêmios MVP.

Barry Bonds está no auge, garantindo o máximo Títulos de MVP – sete no total e quatro consecutivamente de 2001 para 2004.

Títulos’ as conquistas abrangem temporadas ilustres com os Pirates e os Giants, mostrando proezas ofensivas excepcionais e deixando uma marca indelével no esporte.

No total, Títulos terminou o seu Carreira de 22 anos no beisebol profissional com recordes de 762 home runs, 2.558 caminhadas e 688 caminhadas intencionais.

Seguindo Títulosum distinto grupo de jogadores reivindica três Prêmios MVP cada: Mike Trout (2014, ’16, ’19), Albert Pujols (2005, ’08, ’09), Alex Rodríguez (2003, ’05, ’07), Mike Schmidt (1980, ’81, ’86), Manto do Mickey (1956, ’57, ’62), Yogi Berra (1951, ’54, ’55), Roy Campanella (1951, ’53, ’55), Stan Musical (1943, ’46, ’48), J.oe DiMaggio (1939, ’41, ’47), e Jimmy Foxx (1932, ’33, ’38).

A expectativa para este ano Anúncio do MVP está esquentando enquanto o Rede MLB irá revelar o Prêmio de Jogador Mais Valioso de 2023 vencedor em 16 de novembro no 18h00 horário do leste dos EUA

Ronald Aqua Jr., Apostas Mookiee Freddie Freeman são as Finalistas da Holanda disputando esta prestigiada honra.

Para o Liga AmericanaShohei Ohtani, Corey Seager e Marcus Semien são os finalistas.