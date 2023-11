Notícias da MLB: Slugger com 464 home runs na carreira anuncia aposentadoria da MLB

Tele 2023 MLB a temporada está nos livros após o Jogo 5 do Série Mundial na noite de quarta-feira, e agora chega uma entressafra de intrigas. Alguns jogadores mudarão de time por meio de negociações ou agência gratuita, enquanto outros abandonarão totalmente o jogo.

Dois dos jogadores mais velhos do beisebol já anunciaram suas aposentadorias. Cardeais de São Luís jarro Adam Wainwright e Tigres de Detroit lançador no beisebol Miguel Cabrera. Na quinta-feira, o ex- Padres de San Diego rebatedor designado Nelson Cruz seguiu o exemplo, fechando o livro depois de quase duas décadas na MLB.

Cruz desiste

cruz anunciou sua decisão sobre “Podcast de Adam Jones“, apresentado pelo ex- Orioles de Baltimore companheiro de equipe Adam Jones. Depois de 19 anos nas grandes ligas, Cruz disse que pretende voltar para casa, para o República Dominicanatrês meses após o Pais o libertou.

Cruz iniciou sua carreira em Milwaukee mas obteve grande sucesso como membro do rangers do Texas. Ele foi nomeado MVP do Série do Campeonato AL 2011 e foi selecionado para dois Todas as estrelas jogos enquanto joga Texasonde acertou 157 dos 464 home runs de sua carreira.

Cruz teve oito temporadas em que acertou pelo menos 30 home runs e já liderou as ligas principais com 40 dingers em 2014. Ele jogou em dois Série Mundialperdendo ambos enquanto estava com o guardas.

Cruz poderia entrar no Hall da Fama?

cruza longevidade e relativa consistência de durante quase duas décadas fazem dele um potencial intrigante Hall da Fama do Beisebol candidato. O homem apelidado de “Boomstick“é elegível para indução em 2029, assim que enviar sua documentação de aposentadoria para MLB.

Apenas 25 membros atuais do Hall da Fama acertaram mais do que os 464 home runs de Cruz, embora sua média de rebatidas de 0,274 na carreira estivesse no lado inferior em relação a outros rebatedores consagrados em Cooperstown. É improvável que ele receba votos suficientes para justificar a indução em 2029, mas os eleitores na década de 2030 – muitos dos quais provavelmente cresceram assistindo Cruz acertar longo home run após longo home run – podem ser capazes de empurrá-lo para além dos limites.