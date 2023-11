NOTIFICAÇÃO URGENTE para quem tem FGTS a receber

Não é segredo para ninguém que o Nubank é um dos maiores bancos digitais do país na atualidade. Milhões de clientes possuem conta na plataforma, que é reconhecida pela sua conveniência e confiabilidade. Os serviços oferecidos pela empresa também são atraentes para potenciais novos clientes. É importante destacar que é viável acessar empréstimos e realizar aplicações financeiras. E neste momento, o banco revelou uma nova oportunidade: saques do FGTS.

A fintech decidiu adentrar nesse mercado, mesmo com as modificações propostas pelo Governo Federal. Conforme anunciado pelo Nubank, os clientes terão a capacidade de efetuar saques do FGTS através do banco. Vale ressaltar que outras instituições financeiras já disponibilizam esse serviço.

Nubank agora fará adesão para o saque-aniversário do FGTS

Em primeiro lugar, é crucial esclarecer o que constitui o FGTS. Esse benefício é concedido aos trabalhadores sob o regime da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

A cada mês, os empregadores são obrigados a depositar 8% do salário dos funcionários na conta do fundo. Desta forma, no caso de demissão sem justa causa, o trabalhador tem o direito de sacar o valor total, acrescido de uma multa de 40%.

Existe também outra opção de resgate conhecida como saque-aniversário, que foi criada em 2019. Anualmente, o trabalhador tem a oportunidade de sacar uma parte do seu FGTS no mês do seu aniversário.

No entanto, ao optar por essa modalidade, ele perde o direito ao saque em caso de demissão sem justa causa. Alguns bancos oferecem a possibilidade de antecipar o saque-aniversário como uma forma de crédito. Agora, o Nubank anunciou que também oferecerá esse serviço.

Isso significa que os clientes contratados sob o regime da CLT e que escolheram o saque-aniversário poderão antecipar esse valor. No entanto, é importante ficar atento às taxas de juros.

A fintech está disponibilizando o crédito com uma taxa de 1,3% ao mês. Para solicitar, basta acessar o aplicativo por meio do link oficial. Vale ressaltar que a plataforma está disponível na Apple Store e na Google Play Store.



Conquanto, os clientes devem saber que o Nubank está anunciando sua incursão na modalidade de crédito em um momento diferenciado. É que o Governo Federal está discutindo possíveis alterações no saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Entenda as discursões que envolvem o saque-aniversário

De acordo com especialistas, o Nubank está introduzindo seu novo modelo de crédito em um período de transição. No início deste ano, o então ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, expressou críticas em relação ao saque-aniversário.

Ele chegou a defender que essa modalidade fosse abolida. Essas declarações geraram uma considerável reação negativa tanto entre os trabalhadores quanto entre as instituições financeiras.

É importante ressaltar que muitos brasileiros firmaram acordos com os bancos para solicitar adiantamentos do saque-aniversário. Atualmente, a expectativa é que o governo apresente propostas de alteração para essa modalidade, mas a sua extinção não está nos planos.

A viabilidade dessa mudança dependerá da proposta do Ministério do Trabalho e Emprego e da sua aprovação pelo Legislativo. Por enquanto, continua sendo possível aderir ao saque-aniversário e aproveitar os adiantamentos oferecidos pelos bancos.

Nova regra para o saque-aniversário é implementada

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, há um tempo, propôs alterações nas regras do Fundo de Garantia. Sua intenção é permitir o acesso ao saldo do FGTS para os trabalhadores que escolheram o saque-aniversário e, posteriormente, foram demitidos. Dessa forma, eles não seriam mais impedidos de sacar os recursos.

Segundo o ministro, essa proposta visa corrigir uma injustiça em relação aos trabalhadores. Portanto, se a proposta for aprovada, os trabalhadores terão a possibilidade de sacar os valores do fundo, mesmo que tenham optado pelo saque-aniversário em algum momento anterior.

Além disso, existe a perspectiva de que o saque-aniversário seja completamente eliminado em breve. No entanto, essa medida não pode ser implementada imediatamente devido ao grande número de pessoas que aderiram a essa modalidade.

Atualmente, mais de 28 milhões de trabalhadores estão no sistema de saque-aniversário. Além disso, muitos deles obtiveram empréstimos relacionados a esses valores e precisam do dinheiro para quitar suas dívidas.

Agora, é necessário aguardar para ver se essa nova regra será efetivamente aprovada pelo governo. Caso seja, os trabalhadores terão acesso às mudanças em breve.