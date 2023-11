Nova ameaça para o mundo: Epidemia da Solidão; OMS acaba de criar Comissão

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou recentemente que a solidão está se tornando uma epidemia global. Esta matéria do Notícias Concursos irá discutir os meios para combater essa ameaça emergente.

OMS e a luta contra a solidão

A OMS anunciou a formação de uma Comissão Internacional para Conexão Social para combater a crescente epidemia de solidão. Esta comissão, que inclui políticos, líderes de opinião e defensores de causas, tem como objetivo promover a conexão social como uma prioridade global e acelerar a implementação de soluções em todo o mundo.

“Esta é a primeira iniciativa global para combater a epidemia da solidão”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

Solidão: uma ameaça à saúde

A solidão e o isolamento social são fenômenos generalizados que têm sérias consequências para a saúde e o bem-estar. Pessoas sem laços sociais suficientemente fortes estão em maior risco de sofrer várias condições de saúde, como AVC, ansiedade, demência, depressão, suicídio e muito mais.

De acordo com as estatísticas divulgadas pela OMS, uma em cada quatro pessoas idosas sofre de isolamento social em todas as regiões do mundo. Além disso, entre 5 a 15% dos adolescentes também sofrem de solidão.

O papel dos jovens nesta epidemia

A solidão não se limita apenas aos idosos. Mesmo os jovens não são imunes a isso. Chido Mpemba, enviado da União Africana para a Juventude, alertou que o isolamento social pode afetar qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer lugar.



A necessidade de investimentos na reconstrução social

O isolamento social e a solidão têm profundas consequências para a saúde e a sociedade. Portanto, é crucial fazer investimentos na reconstrução do tecido social da sociedade.

“Temos a obrigação de fazer os mesmos investimentos na reconstrução do tecido social da sociedade que temos feito para abordar outras preocupações globais de saúde, como o consumo de tabaco, a obesidade e a crise da dependência”, defendeu Vivek Murthy, cirurgião-geral dos EUA.

Trabalhando para um mundo menos solitário

Murthy acredita que é possível construir um mundo menos solitário, mais saudável e mais resiliente. Ele expressou entusiasmo pela oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com a Comissão para promover a conexão social, uma componente vital do bem-estar.

Próximos passos

A Comissão sobre Conexão Social realizará sua primeira reunião de 6 a 8 de dezembro. Apoiada por uma equipe da OMS em Genebra, a Comissão planeja publicar um relatório dentro de um ano e meio sobre o projeto que terá duração de três anos.

Ameaça global

A solidão está se tornando uma ameaça global e é imperativo que tomemos medidas para combatê-la. Com a criação da Comissão Internacional para Conexão Social, a OMS deu um passo importante nessa direção. Agora, cabe a nós, como sociedade, apoiar e contribuir para esses esforços.

