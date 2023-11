Nova ATUALIZAÇÃO no WHATSAPP e você vai se surpreender!

Em um mundo onde a comunicação deve ser rápida e prática, o WhatsApp se destaca como uma das principais ferramentas de troca de mensagens em escala global. O aplicativo tem estado no centro das atenções nos últimos dias, especialmente devido à sua nova atualização. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explorar o que a nova versão do WhatsApp tem a oferecer.

Design Renovado e Interface

A nova atualização do WhatsApp promete revolucionar a experiência do usuário, introduzindo um design renovado e uma interface mais moderna. A mudança mais notável é a introdução de um novo tom de verde, que acrescenta um toque de frescor ao aplicativo, bem como ícones completamente redesenhados.

Disponibilidade da Nova Atualização

A nova interface foi inicialmente disponibilizada para usuários beta do mensageiro da Meta na atualização 23.21.1.70, para iOS. No entanto, a implementação da nova interface está sendo feita de forma gradual, de modo que alguns usuários só receberão a nova atualização em algumas semanas.

Dualidade de Contas

Outra grande novidade é a capacidade de ter duas contas diferentes em um mesmo dispositivo, uma funcionalidade bastante útil para quem precisa separar a vida pessoal da profissional. No entanto, essa função está disponível, por enquanto, apenas para aparelhos Android.

O que o Futuro Reserva para o WhatsApp?

“O WhatsApp não tem apenas se concentrado em melhorar a estética do aplicativo, mas também está investindo em funcionalidades que vão melhorar a experiência do usuário.”



Algumas das atualizações em que o WhatsApp está trabalhando incluem a opção de mensagens de voz de reprodução única, similar ao recurso já existente para fotos e vídeos, e uma nova ferramenta para criação de eventos em grupos.

Expectativa dos Usuários

As atualizações do WhatsApp sempre geram grande expectativa entre os usuários. O aplicativo tem se esforçado para melhorar a experiência do usuário e este conjunto de mudanças indica que o WhatsApp está pronto para continuar inovando.

Com a sua nova atualização, o WhatsApp está se reinventando. Embora a nova interface e o novo design sejam as mudanças mais notáveis, é evidente que o WhatsApp está se esforçando para melhorar a experiência geral do usuário.

Novidades recentes do WhatsApp

WhatsApp Flows: Uma Revolução nas Conversas

Lançado em 22 de setembro de 2023, o WhatsApp Flows promete transformar a experiência do usuário no aplicativo. Este recurso inovador permite que os usuários façam reservas, agendem compromissos ou comprem produtos e serviços diretamente no WhatsApp, sem a necessidade de sair do aplicativo.

Duas empresas brasileiras, o Banco PAN e o MAGALU, já estão testando o WhatsApp Flows e os resultados são promissores. Segundo Conrado Leister, Diretor da Meta no Brasil, o recurso estará disponível para todas as empresas que usam o WhatsApp Business API após a fase de testes.

Canais do WhatsApp: Mais Conexão Entre Empresas e Clientes

Em 13 de setembro de 2023, o WhatsApp trouxe uma nova forma de interação entre empresas e clientes: os Canais do WhatsApp. Com esse recurso, os usuários podem receber atualizações importantes de empresas diretamente no aplicativo, o que otimiza a comunicação e o marketing das empresas.

Para encontrar e seguir os canais do WhatsApp, os usuários precisam:

Clicar na aba “Atualizações” Clicar no ícone superior direito “Buscar canais” Clicar na foto do canal que deseja seguir.

Compartilhamento de Tela Durante Videochamadas

Lançado em 14 de agosto de 2023, o recurso de compartilhamento de tela durante videochamadas é uma das novidades mais aguardadas do WhatsApp. Agora, os usuários podem compartilhar a tela de um aplicativo específico ou a tela inteira do celular durante uma chamada de vídeo, tornando o WhatsApp ainda mais útil para o trabalho remoto e colaboração.