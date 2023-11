Nova Carteira de Identidade Nacional (RG) passa a ser emitida em mais um Estado a partir de 11 de Dezembro

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) começa a ser emitida no estado do Rio Grande do Norte a partir de 11 de dezembro, substituindo o antigo modelo de identidade. Este artigo detalha o processo de mudança e responde às perguntas mais comuns sobre o novo documento.

O Processo de Mudança

Conforme anunciado pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN), o processo de mudança será iniciado com a suspensão do agendamento para emissão de RG entre os dias 2 e 10 de dezembro. Durante este período, apenas a entrega do documento para quem já foi atendido será mantida nas Centrais do Cidadão.

“A CIN agora unifica a base de dados, que passa a ser nacional. Antes, cada cidadão poderia fazer um RG diferente em cada Estado. Agora isso não será mais possível. O que traz também mais segurança”, destacou o diretor-geral do Itep/RN, perito criminal Marcos Brandão.

O processo de agendamento continuará o mesmo, através do site do Itep/RN.

O Que é a Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)?

A nova Carteira de Identidade Nacional é um documento unificado em todos os Estados do país. O número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) torna-se o número de registro nacional, garantindo que, independentemente do Estado da Federação em que seja emitido, os cidadãos mantenham o mesmo número de identificação.

A Nova Carteira de Identidade Nacional é Gratuita?

Sim. A primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional será gratuita.



Qual a Diferença Para o Modelo Antigo?

A emissão da nova Carteira de Identidade Nacional não se limita à mera produção de um documento com um novo formato. Trata-se de um avanço significativo na tecnologia de emissão de carteiras de identidade, envolvendo uma integração tecnológica entre o ITEP, a Receita Federal, o SERPRO, o Ministério da Justiça e o aplicativo móvel GOV.BR.

Com a nova Carteira de Identidade, o cidadão passará a ter um único número de identificação, eliminando a possibilidade de ter mais de um número de RG, além do CPF.

A Antiga Carteira de Identidade Perdeu a Validade?

Não. Os documentos de identidade nos modelos antigos são válidos até 28 de fevereiro de 2032.

Quais São os Documentos Necessários Para Tirar a Primeira Via da CIN?

Conforme a Lei 7.116/83, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou casamento. Além disso, o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) deve estar regularizado e atualizado na Receita Federal.

A Nova Carteira de Identidade Nacional Ficará Disponível no Celular?

Sim. A nova Carteira de Identidade poderá ser armazenada no celular, como já ocorre com a CNH. O cidadão receberá a carteira de identidade física e também terá acesso à carteira digital no aplicativo GOV.BR.

A Nova Carteira de Identidade Nacional é Mais Segura?

Sim. A nova carteira apresenta um QR Code, que permite verificar a autenticidade do documento e saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone. Também possui um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes.

A Nova Carteira de Identidade do Cidadão Brasileiro Tem Prazo de Validade?

Sim. O prazo de validade do novo documento varia conforme a idade da pessoa:

0 a 12 anos incompletos – validade de 5 anos.

12 a 60 anos incompletos – validade de 10 anos.

Acima de 60 anos – validade indeterminada.

A nova Carteira de Identidade Nacional representa um avanço significativo na tecnologia de emissão de documentos de identidade, trazendo mais segurança e praticidade para os cidadãos brasileiros.