Desde sua implementação, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) tem sido um importante suporte para trabalhadores formais, especialmente em momentos desafiadores, como demissões sem justa causa.

Nova forma de utilizar o FGTS pode virar uma tendência; entenda

No entanto, recentemente, uma reviravolta inusitada surgiu no cenário: a empresa líder em viagens, CVC, está autorizando o uso do FGTS para custear passagens aéreas.

A possibilidade de utilizar o FGTS para esse fim se tornou uma realidade desde novembro deste ano, surpreendendo muitos brasileiros que optaram pelo saque aniversário. Agora, eles têm a oportunidade de retirar o valor necessário para efetuar o pagamento total de pacotes de viagem ou, em alternativa, abater algumas parcelas pendentes.

Benefícios do regime CLT além do FGTS

Trabalhar sob o regime formal da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) oferece uma gama de vantagens aos trabalhadores. Além do FGTS, há uma série de auxílios garantidos pelo governo federal para quem exerce sua atividade profissional dessa maneira. Vejamos alguns dos principais:

Aposentadoria

Seguro Desemprego

Auxílio Acidente

Programa de Integração Social (PIS)

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)

Benefício por incapacidade temporária (Antigo Auxílio Doença)

13º salário

Férias remuneradas

Como realizar o saque do Fundo de Garantia?

Em suma, o acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) tem sido facilitado pelo governo federal, visando melhorar a saúde financeira dos cidadãos.



Sendo assim, uma das iniciativas é o desenvolvimento do aplicativo oficial do FGTS, que permite aos brasileiros realizar saques e até mesmo mudar a modalidade de saque, proporcionando maior autonomia e agilidade nos procedimentos financeiros.

A inovação da CVC: utilizar o FGTS para viagens

A decisão da empresa de viagens CVC de autorizar o uso do FGTS para o pagamento de passagens aéreas representa uma revolução no setor. Resumindo, essa medida visa proporcionar facilidades aos trabalhadores que desejam realizar viagens e, ao mesmo tempo, usufruir dos benefícios do seu Fundo de Garantia.

Dessa forma, essa mudança foi especialmente acolhida por aqueles que aderiram ao saque aniversário. Pois lhes oferece uma nova maneira de utilizar o valor disponível no FGTS. Agora, é possível quitar integralmente pacotes de viagens ou reduzir o valor a ser financiado. Assim, aliviando o impacto financeiro sobre os interessados em explorar novos destinos.

Reflexos positivos para os trabalhadores e o setor de turismo

Com a permissão para o uso do FGTS no setor de viagens, espera-se um estímulo significativo ao turismo interno e internacional. Isso não apenas beneficiará os trabalhadores, que poderão desfrutar de viagens com um custo mais acessível. Pois também impulsionará a recuperação do setor de turismo, especialmente após os desafios enfrentados durante a pandemia.

De forma geral, essa iniciativa tende a alavancar o turismo doméstico. Dessa maneira, contribuindo para o aquecimento da economia local, o que é vital para a recuperação pós-crise.

Novas possibilidades para o trabalhador

Certamente, a decisão da CVC de permitir o uso do FGTS para o pagamento de passagens aéreas marca um novo capítulo no relacionamento entre benefícios trabalhistas e o setor de turismo. Uma vez que ao proporcionar aos trabalhadores essa opção de uso do Fundo de Garantia, abre-se um novo horizonte para viagens mais acessíveis e vantajosas.

Além disso, essa iniciativa tem o potencial de impulsionar a economia do turismo. Desse modo, beneficiando tanto os viajantes quanto as empresas do setor. Assim, promovendo um ambiente mais dinâmico e inclusivo para o aproveitamento de momentos de lazer e descoberta.

Tenha cuidado com possíveis golpes que envolvam valores liberados do Fundo de garantia por tempo de serviço. Caso tenha dúvidas, busque os canais oficiais da Caixa Econômica Federal e o app do FGTS.