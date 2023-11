nova função promete mais PRIVACIDADE para os usuários; conheça

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários ativos. Ele permite que as pessoas se comuniquem de forma rápida, fácil e segura, usando texto, áudio, vídeo e imagens.

Uma das características mais atraentes do WhatsApp é que ele é gratuito e não tem anúncios. Isso significa que os usuários podem enviar e receber mensagens ilimitadas sem se preocupar com custos ou distrações.

Além disso, o WhatsApp usa criptografia de ponta a ponta, o que garante que as conversas sejam privadas e protegidas.

O aplicativo está disponível para aparelhos Android e IOS e oferece uma variedade de recursos adicionais que enriquecem a experiência de comunicação.

Periodicamente, o WhatsApp faz testes e o lançamento de novos recursos. Agora, a empresa anunciou que iniciou o teste de uma nova função que irá trazer ainda mais privacidade. Entenda a seguir.

Novidade do WhatsApp trará mais privacidade para usuários

Na última terça-feira (31), o WhatsApp anunciou que está testando uma nova ferramenta para o aplicativo. O objetivo é trazer mais privacidade e direito de escolha para os usuários. Por meio dela, será possível escolher uma segunda foto do perfil, que ficará disponível apenas para os contatos escolhidos.

De modo geral, o usuário terá uma imagem geral no perfil, que poderá ser visualizada por todo o público, de acordo com as suas preferências. Assim, poderá ter uma segunda foto alternativa e escolher se ela aparecerá para uma pessoa específica, para um grupo ou mesmo para ninguém.



Para escolher as preferências da nova função, basta ir até as configurações do aplicativo e definir as preferências do usuário.

Com ela, será possível ganhar uma camada ainda mais privativa. Isso porque será possível escolher uma foto mais profissional para o público geral e uma mais informal ou mesmo com a família para grupos específicos.

Nos últimos dias, o WhatsApp começou a aplicar diversos testes com funções de privacidade. Entre elas, estão a reprodução única de mensagens de voz e a troca das senhas tradicionais por código de acesso para login.

Quando a novidade estará disponível?

Segundo informações da empresa, a nova função do WhatsApp está em período de testes. Assim, se encontra em desenvolvimento e ainda não está disponível nem para os usuários Beta. Dessa forma, a expectativa é que em breve aconteça o seu lançamento.

Geralmente, o WhatsApp libera novas funções aos poucos, para alguns usuários primeiro. Nesse sentido, espera-se que isso também ocorra com este lançamento. Agora, basta esperar o lançamento e a liberação para ter mais privacidade na foto do perfil.

Inovações do WhatsApp

O WhatsApp está sempre inovando para melhor atender os seus usuários e facilitar o seu dia a dia. Entre ferramentas para proteção de conversas, melhor interação e novas funções, o app está sempre avançando com novas atualizações.

Entre as mais recentes está a possibilidade de criar o seu próprio avatar, assim como também já implantou em outras redes sociais do grupo Meta, como o Instagram.

Além disso, outra ferramenta recente simples e útil é a possibilidade de conversar consigo mesmo. Isso porque muitas pessoas já utilizavam o app para salvar lembretes ou mesmo listas e links. Por isso, a nova ferramenta facilitou a vida dos usuários, que não precisarão mais criar um grupo consigo mesmo para salvar o que deseja.

A ferramenta de pagamentos no WhatsApp foi uma inovação que facilitou a vida dos empreendedores. Com a novidade, eles podem ter muito mais liberdade para negociar com rapidez, sem precisar sair do app.

Os usuários do WhatsApp podem acessar todas as novidades do aplicativo ao mantê-lo sempre atualizado. Portanto, se alguma dessas ferramentas ainda não apareceu na sua conta, realize a atualização na sua loja de aplicativos e aproveite todas as possibilidades que o WhatsApp pode oferecer.