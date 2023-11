NOVA linha de crédito no Caixa Tem BENEFICIARÁ ESTES brasileiros

O app Caixa Tem foi introduzido pela Caixa Econômica Federal. O propósito é simplificar a distribuição de vantagens sociais, especialmente durante períodos de crise sanitária.

Atualmente, o aplicativo do Caixa Tem continua a ser a instrumento de transferência de suportes. Entretanto, engloba funcionalidades mais abrangentes, como a concessão de crédito pré-aprovado.

Caixa Tem e sua nova linha de crédito

Para viabilizar mais uma ferramenta para os brasileiros aproveitarem, o aplicativo recentemente introduziu uma nova oferta de crédito. Esta permite que tanto indivíduos quanto empresas solicitem empréstimos de até R$ 3 mil.

Essa iniciativa integra o Programa de Facilitação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital). Ademais, ela foi desenvolvida especialmente para os Microempreendedores Individuais (MEIs). Por meio desse processo completamente automatizado, é possível obter o empréstimo desejado sem sair de casa.

A linha de crédito do Caixa Tem está acessível para dois grupos: pessoas físicas interessadas em empreender e MEIs. No caso dos empreendedores, é necessário que a atividade realizada apresente uma receita bruta anual máxima de R$ 360 mil.

O montante total do empréstimo deve ser direcionado para o negócio, seja para fortalecer o capital de giro, adquirir insumos ou investir em equipamentos e utensílios que impulsionem a produção.

Como solicitar a nova linha de crédito?



A requisição do novo empréstimo pode ser realizada diretamente pelo app Caixa Tem. Basta apenas escolher a alternativa “Empréstimo” após realizar a atualização do aplicativo na loja digital correspondente ao seu dispositivo, seja ele Android ou iOS.

Após o envio do pedido, a equipe do banco tem um prazo de 10 dias para análise. No momento da solicitação, é viável detalhar a finalidade do crédito. Uma vez aprovado, o montante solicitado é automaticamente depositado na conta digital.

Prazos e benefícios

O recém-lançado crédito Caixa Tem oferece diversos benefícios, tanto para indivíduos quanto para MEIs que buscam investir em seus empreendimentos. Entre esses benefícios, destacam-se:

Oportunidade de solicitar até R$ 3.000 para investimento;

Taxas de juros mais competitivas do mercado para esse tipo de empréstimo;

Isenção de taxa de abertura de crédito.

Adicionalmente, o prazo para quitação do empréstimo é bastante flexível, podendo estender-se até 24 meses. Portanto, se você está enfrentando problemas financeiros e tem uma conta Caixa Tem, bem como se tem interesse em expandir seu negócio por meio de um empréstimo, é importante ter em mente que as soluções estão a apenas alguns cliques de distância.

E lembre-se: para quaisquer dúvidas ou problemas, a Caixa e suas agências estão à disposição para oferecer o suporte necessário.

Como desbloquear a conta Caixa Tem?

A restrição ao acesso à conta pode originar-se por diversas razões, incluindo medidas de segurança implementadas pela instituição financeira. No entanto, por meio de abordagens simplificadas, é completamente viável recuperar o acesso aos serviços oferecidos pelo aplicativo.

Se enfrentar dificuldades ao tentar desbloquear sua conta por meio do app, uma opção seria buscar ajuda em um dos pontos de atendimento da Caixa Econômica Federal. Também é possível ter a solução do problema em uma das casas lotéricas espalhadas por todo o Brasil.

Para receber suporte em uma agência física da Caixa ou em uma casa lotérica, é necessário apresentar um documento com foto. Ademais, é preciso estar com seu dispositivo móvel para acessar o aplicativo do Caixa Tem. No local, um atendente estará disponível para ajudá-lo no processo de desbloqueio da conta.

Esses canais de atendimento foram estabelecidos para oferecer suporte em situações de dúvidas, problemas ou solicitações relacionadas à sua conta. A restrição no Caixa Tem pode ser uma medida de precaução adotada pela instituição. No entanto, ao seguir corretamente os passos indicados ou ao buscar ajuda em uma agência física, é possível desbloquear sua conta e retomar o uso regular do aplicativo.