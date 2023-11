Nova lista dos carros mais vendidos do Brasil é revelada; Confira agora

Conforme dados oficiais do Renavam, divulgados pela consultoria Jato Dynamics, os 20 carros mais vendidos no Brasil em outubro de 2023 foram anunciados. Sendo assim, o primeiro lugar ficou com o Fiat Strada, seguido de um segundo lugar inesperado pelo Volkswagen Polo.

Dessa forma, o Strada ganhou como carro mais vendido na categoria geral, já o Polo foi o vencedor nas vendas como automóvel de passeio. Isso ocorre, pois o Fiat Strada é uma picape, considerada como comercial leve. Outros vencedores foram o Chevrolet Onix Plus como sedan mais vendido, e o Volkswagen T-Cross como SUV mais vendido.

Confira a seguir a lista com os 20 carros mais vendidos no Brasil em outubro deste ano:

FIAT STRADA – 11.874 unidades;

VOLKSWAGEN POLO – 11.123 unidades;

CHEVROLET ONIX – 10.657 unidades;

FIAT MOBI – 8.037 unidades;

HYUNDAI HB20 – 7.421 unidades;

CHEVROLET ONIX PLUS – 7.114 unidades;

VOLKSWAGEN T-CROSS – 6.725 unidades;

CHEVROLET TRACKER – 6.669 unidades;

RENAULT KWID – 6.339 unidades;

NISSAN KICKS – 6.115 unidades;

HYUNDAI CRETA – 5.354 unidades;

FIAT ARGO – 5.257 unidades;

VOLKSWAGEN NIVUS – 4.957 unidades;

FIAT CRONOS – 4.929 unidades;

JEEP COMPASS – 4.640 unidades;

VOLKSWAGEN SAVEIRO – 4.214 unidades;

FIAT PULSE – 4.157 unidades;

FIAT TORO – 4.087 unidades;

HONDA HR-V – 4.049 unidades;

TOYOTA HILUX – 4.026 unidades.

Carros elétricos mais baratos

Os carros elétricos estão se tornando cada vez mais objeto de desejo dos consumidores, sendo uma alternativa aos tradicionais veículos a combustão. O crescente sucesso deste tipo de automóveis está diretamente relacionado com o avanço nas tecnologias das baterias, a conscientização ambiental da população e os incentivos do governo.

Por outro lado, um fator limitante para a compra dos carros elétricos é o seu preço. Isso porque esses automóveis são muito caros, e impossibilitam uma adoção em massa por parte da população, ficando restritos para aqueles com maior poder aquisitivo.

No entanto, recentemente houve uma queda nos preços dos carros elétricos no Brasil, tornando-os mais acessíveis. Confira a seguir alguns veículos deste tipo que ficaram mais baratos:



Hyundai Kona EV- de R$ 289.990 por R$ 189.990;

Peugeot e-2008- de R$ 259.990 por R$ 199.990;

Hyundai I Oniq Hybrid- de R$ 199.990 por R$ 149.990.

Essas reduções nos preços dos carros ocorreram devido ao lançamento do BYD Dolphin, um carro elétrico que conta com um preço mais acessível. Sendo assim, as outras marcas ficaram pressionadas para reduzirem seus preços, com intuito de se manterem competitivas no mercado dos elétricos.

Mais econômicos

Todos os anos, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) faz uma lista com os veículos a combustão mais econômicos do Brasil. Nesse sentido, na categoria de motores 1.0 o Peugeot 208 Like demonstra a maior economia de combustível. Além disso, o Fiat Mobi Easy e o Peugeot 208 Style também apresentam excelente custo-benefício e economia.

Já na categoria de carros com motor 1.4, o Volkswagen Virtus se destaca, sendo considerado o mais econômico, com uma média de 1,68 MJ/km. o Volkswagen T-Cross, com um gasto médio de 1,70 MJ/km, e o Volkswagen Polo, que consome em média 1,72 MJ/km, também se mostraram muito econômicos. A lista completa traz outras categorias, com motores 1.6, 1.8 e 2.0.