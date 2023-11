Nova promoção do Banco Inter pode gerar até 40 mil pontos bônus; Veja como

O Banco Inter é uma instituição financeira que foi um dos primeiros bancos digitais no Brasil, se destacando pela ausência de taxas sobre serviços básicos. O aplicativo da empresa é chamado de Super App, e oferece acesso a shopping, investimentos, seguros e cashback (dinheiro de volta). Para buscar mais clientes e incentivar o uso do app, o banco digital está oferecendo benefícios para os clientes que indicarem a conta para amigos.

Sendo assim, conforme publicado nesta terça-feira (21) no blog oficial do banco digital, para cada amigo que o cliente do Banco Inter indicar, e que abra uma conta digital, serão creditados 100 pontos no Inter Loop, o programa de pontos da empresa. Além disso, os pontos bônus se acumulam, podendo chegar a um máximo de 40 mil apenas convidando amigos para abrir uma conta.

Como convidar os amigos e ganhar pontos no Banco Inter?

Confira a seguir o passo a passo para realizar a indicação de um amigo para abertura de conta no Banco Inter:

Primeiro, abra o aplicativo do Banco Inter (Super App), disponível para Android e iOS;

(Super App), disponível para Android e iOS; Na tela inicial, clique na opção “Indique e Ganhe”;

Em seguida, selecione “Indique para abrir conta no Inter”;

Clique no botão de cor laranja com o escrito: “Indicar Amigos”;

Por fim, um código de indicação será gerado pelo aplicativo. Basta copiar e compartilhar com seus amigos!

Após a criação do código é necessário que os amigos do cliente abram uma conta digital no Banco Inter. Ao finalizar a abertura da conta, na tela seguinte a criação da senha, será solicitado o código. Sendo assim, basta que o amigo informe o código do cliente que a validação será feita, e os pontos creditados.

É importante destacar que os pontos bônus do Inter Loop serão creditados na conta do cliente em até 10 dias úteis após a finalização do processo de abertura de conta pelo amigo indicado. O extrato de pontos pode ser acessado pelo cliente através da seção “Programa de Pontos”, localizada dentro do Super App.

Os pontos do Inter Loop trazem diversos benefícios para os clientes do Banco Inter, e podem ser trocados por:

Compra de pontos Inter Loop

Recentemente, o banco liberou aos clientes a possibilidade de comprar pacotes de pontos pelo Super App do Banco Inter. Sendo assim, o serviço permite a compra de pontos extras do Inter Loop, o programa de pontos do cartão de crédito do banco digital, os quais podem ser trocados em vários benefícios como milhas do programa TudoAzul e cashback na conta. Além disso, os pontos não expiram, desde que o usuário se manIndique amigostenha ativo na conta do banco digital.

Os pacotes permitem que os usuários acumulem os pontos do Inter Loop de maneira mais rápida, porém também oferecem a possibilidade de participação em campanhas especiais de parceiros.

Segundo Eduardo Cotta, Superintendente de Produtos do Banco Inter: “Lançamos o Loop no final de maio como uma forma de recompensar nossos clientes que utilizam o cartão de crédito com diversos benefícios e proporcionar uma experiência ainda mais completa no nosso Super App. Hoje, o programa já soma mais de 4 milhões de clientes. A compra de pontos chega para comemorar esse sucesso. É uma ótima opção para completar pontos de forma rápida e prática para, por exemplo, adquirir uma passagem aérea”.