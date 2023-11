Nova resolução do BC facilita compartilhamento de dados no Open Finance; confira!

No dia 26 do mês passado, o Banco Central divulgou uma Resolução inovadora que aborda os procedimentos envolvendo o Open Finance.

Através dessa resolução, a renovação do consentimento dos usuários para o compartilhamento de dados torna-se mais descomplicada. Assim, proporcionando maior comodidade aos cidadãos brasileiros.

Nesse contexto, as instituições financeiras agora têm permissão para oferecer prazos de validade mais extensos para o compartilhamento de informações. Atualmente, o período limite é de 12 meses.

É importante destacar que, apesar dessa ampliação de prazo, os clientes ainda mantêm o direito de revogar o compartilhamento de seus dados a qualquer momento.

Dessa forma, o poder de decisão dos usuários é preservado, o que é uma característica fundamental do sistema Open Finance.

Facilidades no consentimento do compartilhamento de dados

Antes da implementação desta Resolução, os brasileiros enfrentavam um procedimento complexo com várias etapas para dar seu consentimento ao compartilhamento de dados no Open Finance.



Contudo, com as recentes mudanças, esse processo foi significativamente simplificado.

Agora, quando for necessário renovar o consentimento, os usuários simplesmente precisam acessar os canais da instituição financeira detentora dos dados.

Através desses canais é feita a confirmação do compartilhamento. Essa alteração traz uma maior comodidade ao processo, poupando tempo e esforço aos clientes.

Vale ressaltar que, inicialmente, essa nova possibilidade de renovação simplificada está disponível apenas para pessoas físicas, conforme indicado pelo Banco Central.

Contudo, a expectativa é que a partir do próximo ano, as empresas também se beneficiem dessa medida. Assim, tornando o processo mais eficiente e eficaz para todos os envolvidos no Open Finance.

Quais os benefícios do compartilhamento de dados no Open Finance?

O Open Finance representa uma inovação financeira. Assim, está nas mãos dos brasileiros a capacidade de autorizar o compartilhamento de informações entre as instituições financeiras com as quais mantêm relacionamentos.

Esse sistema viabiliza o acesso a serviços e produtos bancários de forma centralizada, simplificando a vida dos clientes ao utilizar apenas uma plataforma.

De acordo com o Banco Central, o Open Finance oferece uma série de benefícios. Em primeiro lugar, ele promove uma maior transparência, permitindo que os usuários acompanhem e controlem com mais clareza suas informações financeiras.

Dessa forma, proporciona-se um controle mais efetivo sobre as finanças, dando aos usuários a capacidade de decidir como, quando e com quem compartilhar seus dados.

Além disso, o Open Finance possibilita a portabilidade de relacionamento entre instituições. Isso significa que os clientes podem trocar de instituição financeira com mais facilidade, mantendo seu histórico financeiro e preferências.

A competição resultante desse sistema pode levar a uma redução nas tarifas e custos, beneficiando os consumidores com opções financeiras mais acessíveis.

Adicionalmente, outro grande benefício é a melhoria da experiência para o usuário, tornando sua vida financeira mais simplificada e eficiente.

Por fim, vale destacar que os usuários têm total controle sobre suas informações pessoais, podendo autorizar ou revogar o compartilhamento a qualquer momento.

Além disso, o procedimento é projetado com múltiplas camadas de segurança, o que garante a proteção dos dados financeiros dos usuários.

O Open Finance, também conhecido como sistema financeiro aberto, representa uma iniciativa inovadora que pretende democratizar o acesso aos serviços financeiros.

Além disso, o sistema promove a inovação e reforça o controle dos clientes sobre seus próprios dados.

Para entender de maneira mais detalhada como o Open Finance funciona, é importante saber que ele opera por meio de Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs).

Assim, essas APIs possibilitam que diferentes sistemas interajam entre si de forma harmoniosa e segura.

Na prática, isso implica que várias instituições financeiras podem acessar as informações financeiras dos usuários, desde que tenham sido autorizadas pelos mesmos.

Dessa forma, o compartilhamento das informações por meio de APIs torna possível a criação de novos produtos financeiros. Ademais, otimiza serviços existentes e aumenta a concorrência no setor.

Além disso, coloca o controle das informações financeiras nas mãos dos clientes, permitindo que decidam como e quando seus dados são compartilhados.