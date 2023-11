Novak Djokovic, o jogador mais rico do Masters Tour da história: quase US$ 24 milhões e 14.100 pontos

Novak Djokovic é o mestre dos mestres. Aos 36 anos, o sérvio foi coroado pela sétima vez no torneio que reúne o oito melhores jogadores do planeta.

O título lhe permite quebrar o recorde de seis troféus anteriormente compartilhados com Roger Federer e assim adicionar um novo recorde à sua incomparável lista de honras.

Momento: Fuming Djokovic quebra DUAS raquetes em segundosParker Johnson

Ele derrotou Jannik Sinner na final de domingo em Torinosuperando a vantagem que o italiano tinha por jogar em casa.

Foi uma final relativamente fácil para o sérvio, vencendo por 6-3 e 6-3 em dois sets, com o italiano raramente conseguindo chegar perto dele para desafiar.

Isso estava longe da intensa batalha que ele travou Carlos Alcaraz na final de Wimbledon, quando o espanhol apresentou o plano de como vencer o aparentemente imparável sérvio.

Se as estatísticas do Grand Slam da carreira do sérvio se destacam, então seu recorde na Masters Cup segue em linha. Ele não parece lutar em nenhum torneio.

Quanto Novak Djokovic ganhou no ATP Masters Tour?

Ao longo de sua carreira no torneio Djokovic venceu 50 partidas nove a mais que a contagem de Federero que lhe permitiu somar 14.1000 pontos no tour desde sua estreia em 2007. Seus ganhos nesse período foram superou US$ 23 milhões.

Na passada segunda-feira foi entregue o troféu na sede da Alpitour, em Turim, que o certifica como número um no final da temporada pela oitava vez. A palavra história e o nome Novak Djokovic tornaram-se sinônimos.