Novak Djokovic: Sei que sou capaz de vencer o Golden Slam

Novak Djokovicnúmero um do mundo e recém-coroado campeão pela sétima vez no ATP Finals de Turim, estreia-se esta quinta-feira no Copa Davis quartas de final contra Cameron Norrie. O sérvio, que quer encerrar a temporada com o título da principal competição por países, conversa com MARCA sobre sua carreira, seus objetivos e a rivalidade com os outros dois integrantes dos Três Grandes.

Você é o recordista do tênis. Qual é o próximo recorde que você pretende bater?

Esta é uma boa pergunta. Provavelmente o recorde para a maioria dos títulos. Quero ganhar o máximo de torneios possível e ultrapassar Connors. Sempre há recordes no horizonte que podem ser quebrados. Da mesma forma, quero ter meus próprios registros e minha própria história, isso é o mais importante. Para conquistar os grandes títulos tenho que manter o nível de intensidade, dedicação e motivação.

Juan Carlos Ferrero, treinador de Carlos Alcaraz, diz que o seu aluno tem que aprender consigo em termos de profissionalismo, de viver pelo e para o ténis.

É bom que ele diga isso sobre mim. Tenho muito respeito pelo Ferrero, a começar pelo fato de ele ter sido o número um. Sempre fiquei impressionado com o profissionalismo dele e com a seriedade com que se dedicava ao tênis. É óbvio que ele ajudou Alcaraz muito não só para alcançar o sucesso, mas também para manter a humildade e a mentalidade de campeão. Graças à educação de Juan Carlos e de sua família, ele é mais maduro do que sua idade sugere. Ele tem apenas 20 anos, mas na pista se comporta como alguém que tem muita experiência e maturidade.

Alcaraz foi o único que o venceu este ano num grande palco. Você acha que isso torna ainda maior o fato de você estar à frente dele na final de Wimbledon?

Seria uma pergunta para Carlos, mas não tenho dores de consciência. Procuro olhar para frente e em todas as grandes finais que perdi sempre há um motivo. Tento aprender com isso e a experiência de perder uma final de Grand Slam me motiva ainda mais. Perdi em Wimbledon e desde então ganhei tudo, exceto a partida com o Sinner na fase de grupos em Turim. Se eu analisar o ano, posso dizer que foi bom perder para o Carlos porque me motivou para o resto da temporada.

Você já comentou diversas vezes que não pode ser amigo de Rafael Nadal e Roger Federer pela simples razão de que são seus dois grandes rivais. Você acha que eles estão felizes por você ter batido todos os recordes deles e todos os recordes?

É verdade que não podemos ser amigos porque com os amigos você fala de tudo, do bom, do ruim, dos seus segredos. Com seus rivais, não acho que você se sinta muito confortável em revelar tudo isso. Nos últimos 15 anos tenho visto mais Nadal e Federer do que meus pais. Isso significa que eles têm sido uma parte muito importante da minha vida e da minha carreira. Tenho um respeito incrível por eles e pela rivalidade que temos há tanto tempo. Foi uma longa jornada juntos e quando pendurarmos as raquetes veremos isso de uma forma mais descontraída.

Nadal confirmou que estará de volta no próximo ano. Você disse que adoraria uma última partida com ele. Existe algum lugar em particular que você gostaria de jogar?

Acho que muita gente gostaria que fosse em Roland Garros. Por que não? Embora se você me der uma escolha, eu diria em qualquer outro lugar. Roland Garros não seria ruim, mas Nadal é o jogador que mais vezes venceu lá na história do torneio. Acho que qualquer lugar seria incrível para nós e para o mundo do tênis. Seria como uma última dança. Não sei quantas vezes mais teremos a chance de jogar um contra o outro ou se vamos jogar um contra o outro. Espero que sim, porque é isso que todos querem e eu também.

Se alguém vier até você com um pedaço de papel e disser: se você jogar até os 50 anos, você igualará ou vencerá os títulos de Nadal no Aberto da França, você assinará?

Não sei, tenho certeza que minha esposa não ficaria muito feliz. Estou muito satisfeito com tudo que conquistei. Não preciso olhar o histórico do Rafa em Paris. Tenho muitos dos quais me orgulho e que fazem parte da história. Se eu me aposentasse agora, só poderia estar feliz e orgulhoso do que fiz.

Outro dia você deixou a porta aberta para vencer todos os quatro torneios principais e as Olimpíadas de 2024. É realista pensar no Golden Slam aos 37 anos?

Foi realista pensar que ganharia três dos quatro Grand Slams deste ano? Há cinco anos, ou mesmo há um ou dois anos, não creio que as pessoas pensassem que isso fosse possível. Eu me conheço e sei que se me sentir bem física e mentalmente sou capaz de fazer isso. Não quero parecer desrespeitoso com meus oponentes. Sei que existem milhares de jogadores lutando pelo mesmo objetivo, mas sei quem sou e acredito em mim mesmo.

Você está a um ouro olímpico da medalha necessária para completar sua lista de honras. O maior desafio para a próxima temporada será um pódio no saibro de Roland Garros?

Será uma sensação estranha para mim disputar os Jogos de Roland Garros. Será semelhante à sensação que tive em 2012, quando foi em Wimbledon. Acho que foi a primeira e a última vez que se jogou lá com camisas coloridas e não com as brancas. Os Jogos são uma competição muito especial. Adoro a vila olímpica, adoro a cerimónia de abertura, a sensação de representar o meu país no evento mais importante do desporto mundial. Não é um torneio fácil para os tenistas porque temos um calendário muito apertado. De Roland Garros vamos para a grama e depois novamente para o saibro. Depois vem a quadra dura em pouco tempo, mas estou pronto para o desafio. Espero estar saudável o suficiente para competir em Paris no meu melhor nível e tentar ganhar o ouro olímpico.

Como você gostaria de ser lembrado no dia em que se despedir oficialmente do esporte raquetebol?

Além dos discos, gostaria de deixar um legado para os que virão. Gostaria de ser lembrado como alguém que utilizou a plataforma que o tênis me permite e meu status para ajudar outros jogadores para que mais possam ganhar a vida com a raquete.