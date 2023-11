Novas regras do Seguro-desemprego em 2024? Descubra quantas parcelas serão pagas ao trabalhador

O Seguro-Desemprego é um benefício temporário concedido aos trabalhadores que foram dispensados sem justa causa. Vamos entender a fundo as novas regras e condições para esse benefício no ano de 2024.

Quem tem direito ao Seguro-Desemprego em 2024?

Para ter direito ao Seguro-Desemprego em 2024, o trabalhador precisa ter sido demitido sem justa causa e cumprir uma série de requisitos. São eles:

Estar desempregado no momento da solicitação;

Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo um ano;

Não possuir renda própria para sustento próprio e da família;

Não estar recebendo benefícios de prestação continuada da Previdência Social, com exceção de pensão por morte e auxílio-acidente.

Quantas parcelas serão pagas em 2024?

O número de parcelas do Seguro-Desemprego que serão pagas ao trabalhador varia de acordo com o tempo de trabalho e com a quantidade de pedidos que já tenha sido realizada. A tabela a seguir mostra a quantidade de parcelas conforme a quantidade de vezes que a solicitação já tenha sido feita:

Pedido Quantidade de Parcelas 1º De 4 a 5 2º De 3 a 5 3º De 3 a 5

Prazos para requerer o Seguro-Desemprego

O trabalhador deve requerer o benefício dentro dos seguintes prazos:



Trabalhador formal – do 7º ao 120º dia, contados da data de dispensa;

Bolsa qualificação – durante a suspensão do contrato de trabalho;

Empregado doméstico – do 7º ao 90º dia, contados da data de dispensa;

Pescador artesanal – durante o defeso, em até 120 dias do início da proibição;

Trabalhador resgatado – até o 90º dia, a contar da data do resgate.

Prazo para liberação do Seguro-Desemprego 2024

A solicitação do Seguro-Desemprego deve ser feita após a rescisão do contrato trabalhista. O trabalhador tem um prazo de 7 a 120 dias para dar entrada no pedido, e a liberação dos valores costuma acontecer dentro de 30 a 45 dias contados a partir da data em que o protocolo foi registrado.

Valor do Seguro-Desemprego 2024

O valor do Seguro-Desemprego em 2024 vai variar de acordo com o salário mínimo vigente no momento em que o pedido for protocolado. O valor mínimo do benefício será equivalente ao piso nacional, e o teto será de até dois salários-mínimos.

O cálculo do valor do benefício leva em consideração o tempo de trabalho do beneficiário. Portanto, o valor pode variar de acordo com o tempo de contribuição.

O Seguro-Desemprego em 2024 passará por uma atualização em relação ao salário mínimo, que servirá como base para o cálculo do benefício. A proposta é que o reajuste seja determinado pela soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos últimos 12 meses, juntamente com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo a proposta orçamentária, o valor estimado para o salário mínimo em 2024 é de R$ 1.421. Essa atualização terá impacto direto no valor mínimo das parcelas do Seguro-Desemprego em 2024, que passará de R$ 1.320 para a nova quantia.

No entanto, é importante ressaltar que essa previsão ainda está sujeita a alterações, uma vez que o governo irá analisar os índices atualizados do INPC e do PIB. O projeto será submetido à análise das Casas Legislativas, podendo passar por modificações e ajustes antes de sua aprovação final.

Suporte financeiro temporário

Em resumo, o Seguro-Desemprego em 2024 continuará sendo um suporte financeiro temporário para os trabalhadores demitidos sem justa causa. O valor do benefício varia de acordo com o tempo de trabalho e respeita os limites mínimo e máximo estabelecidos.

Fique atento às atualizações sobre o valor do salário mínimo, pois ele influencia diretamente no valor do seu Seguro-Desemprego. Além disso, não se esqueça de cumprir todos os requisitos para ter direito ao benefício.