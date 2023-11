Novembro Azul: Especialista alerta para os cuidados com a saúde do homem

O mês de novembro é dedicado à conscientização e prevenção ao câncer de próstata, segundo tipo mais comum da doença entre os homens. Anualmente, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), 28% da população masculina morre vítima da doença. E o principal meio de prevenção e diagnóstico da doença ainda é um tabu.

E você sabia que o homem é muito negligente com a própria saúde, no que diz respeito aos cuidados e a prevenção. A mulher vai ao médico cinco vezes mais que o homem. Para esclarecer algumas dúvidas do público masculino, também como forma de alertar e conscientizar para a importância e os cuidados, com 18 anos de atuação, o médico especialista em urologia, Eduardo Nunes, foi o nosso entrevistado. O profissional faz parte dos quadros do Município e atende no Centro de Saúde 3 (Antigo SESP).

Por que o homem precisa fazer o exame de próstata?

O homem precisa fazer o exame porque a próstata é uma glândula e podem surgir alguns fatores que podem atrapalhar a vida do homem. Quando a próstata cresce, ela vai causar alguns sintomas obstrutivos. Então, o paciente vai ter muita dificuldade para urinar, o jato vai sair mais fraco, a frequência da urina vai ser constante durante o dia e o pior de todos, durante à noite urinar com bem maior frequência. E para identificar o câncer de próstata, que normalmente nas fases iniciais não dá nenhuma sintomatologia. E quando vai mostrar, já está em idade avançada.

Quando devemos procurar um médico especialista em urologia?

Na realidade, o homem deveria ir ao urologista já na adolescência para identificar as alterações sexuais, precaver doenças sexualmente transmissíveis. Então, quem regula é a Sociedade Brasileira de Urologia.

Existe idade estabelecida pelo Ministério da Saúde ou entidades médicas para o exame?

Do ponto de vista prostático é a partir dos 40 anos. Mas, reforço que o homem deve se cuidar, ir ao urologista desde a adolescência.

Qual a diferença entre os exames do PSA e o de toque?

O PSA (Antígeno Prostático Específico) é um exame de sangue que é produzido pela próstata. Então, o PSA aumenta em algumas situações, como por exemplo no aumento da próstata (Hiperplasia Prostática Benigna), nos casos de infecções (prostatite) e no caso do câncer de próstata.

O exame do toque retal é realizado no toque da próstata pelo ânus, para que possamos identificar se a próstata está crescida, se existe algum nódulo, se está endurecida e se existe algum nódulo que justifique um câncer.

E quando fazer um ou outro desses exames ?

O PSA é indicado para realizar depois dos 40 anos e o do toque a partir dos 50 anos. Ou, quando existe algum histórico familiar, assim a idade é recomendada para 45 anos. E também quando é afrodescendente a idade também cai para 45 anos.

O câncer de próstata é o que mais acomete homens no Brasil?

Na realidade, é o segundo mais comum entre os homens. O primeiro são os cânceres de pele.

Mito ou verdade que uma cirurgia na próstata pode deixar o homem impotente?

Depende da cirurgia! Com o avanço da medicina muita coisa melhorou. Quando o paciente tem hiperplasia prostática benigna, não é câncer de próstata, pode ser feita uma ressecção endoscópica ou cirurgia aberta que é a prostatectomia transvesical, nestas duas situações o homem não fica impotente.

E quando vai para o câncer de próstata, o homem vai fazer a cirurgia prostatectomia radical, com os avanços da medicina, se o paciente tiver condições de realizar o procedimento por via robótica, o índice de impotência cai muito, praticamente não fica. Porém, quando a cirurgia é aberta, o índice é muito grande.

O exame de toque ainda é um tabu para o homem?

O exame do toque ainda é um tabu, principalmente no Nordeste, pela questão da masculinidade, como se isso fosse afetar. Ainda há uma resistência. Mas, com o passar dos anos, isso vem mudando.

Por que o homem, no que diz respeito aos cuidados com sua saúde, ainda é negligente?

Com relação aos cuidados do homem, ele ainda é muito negligente em relação a sua saúde. A mulher logo cedo vai ao ginecologista. O homem normalmente não procura o urologista, ele procura basicamente quando tem alguma doença, ou realmente quando se dá conta das consultas prostáticas a partir dos 40 anos. No geral, o homem vai muito pouco ao urologista.

No geral, a mulher vai ao médico cinco vezes mais que o homem. A diferença é muito grande entre os cuidados da saúde entre o homem e a mulher. Ou o homem vai ao médico quando está doente, ou quando alguém fala sobre as questões de acompanhamento sobre o câncer de próstata.

