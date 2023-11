NOVEMBRO marca o fim do WhatsApp em determinados modelos de celular; veja quais são

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, está constantemente evoluindo. No entanto, essa evolução pode deixar alguns dispositivos obsoletos. A partir de novembro, uma série de celulares não será mais capaz de utilizar o WhatsApp, o que pode ser um problema para os usuários desses aparelhos.

Neste artigo, vamos explorar os motivos pelos quais alguns celulares não poderão mais acessar o WhatsApp, quais modelos serão afetados e as possíveis soluções para os usuários desses dispositivos.

Por que o WhatsApp não vai mais funcionar em alguns celulares?

Com o avanço constante da tecnologia, os aplicativos, como o WhatsApp, estão sempre recebendo atualizações para adicionar novos recursos e melhorias. No entanto, os dispositivos mais antigos podem não ter o hardware ou o sistema operacional necessário para suportar essas atualizações.

Conforme os celulares vão ficando ultrapassados, eles deixam de ser compatíveis com as mudanças e atualizações dos aplicativos. Isso acontece porque as marcas inserem novos comandos e recursos que os dispositivos mais antigos não conseguem reproduzir corretamente.

Como resultado, os desenvolvedores do WhatsApp precisam tomar a difícil decisão de interromper o suporte para esses celulares, a fim de garantir uma experiência consistente e segura para os usuários em dispositivos mais modernos.

Quais modelos de celulares serão afetados?

A partir de novembro, uma série de modelos de celulares não terá mais acesso ao WhatsApp. A lista inclui dispositivos de diferentes marcas, como Samsung, iPhone, Huawei, ZTE, LG, Sony, Lenovo, Faea, THL, Wiko e Archos.

Aqui está a lista completa dos modelos que não poderão mais usar o WhatsApp:



Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X2 Cover

iPhone 6

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

ZTE V956-UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

Soluções para os usuários desses celulares

Se você possui um dos modelos de celulares mencionados acima e usa o WhatsApp regularmente, pode estar se perguntando o que fazer quando o aplicativo deixar de funcionar em seu dispositivo. Felizmente, existem algumas soluções que você pode considerar.

1. Evitar atualizações

A primeira solução é evitar atualizar o WhatsApp. Isso pode funcionar temporariamente, pois você poderá continuar usando a versão atual do aplicativo em seu celular. No entanto, essa solução não é sustentável a longo prazo, pois o WhatsApp continuará lançando novas atualizações com recursos e correções de segurança importantes.

2. Trocar de celular

A solução mais eficaz e duradoura é trocar de celular por um modelo mais recente. Ao fazer isso, você terá acesso às atualizações mais recentes do WhatsApp e poderá continuar usando o aplicativo sem interrupções. Além disso, um novo celular pode oferecer melhor desempenho e recursos adicionais que podem melhorar sua experiência geral.

Ademais, o WhatsApp está constantemente evoluindo, e isso pode levar à incompatibilidade com alguns celulares mais antigos. A partir de novembro, uma série de modelos não poderá mais acessar o aplicativo. Se você possui um desses celulares, considere evitar atualizações temporariamente ou trocar seu dispositivo por um modelo mais recente para continuar usando o WhatsApp sem problemas.

Lembre-se de que essa lista pode ser atualizada no futuro, conforme o WhatsApp continue a lançar novas atualizações e recursos. Portanto, é importante ficar atento às informações mais recentes fornecidas pelo WhatsApp e pelos fabricantes de celulares.