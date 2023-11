Novidade! Amazon anuncia mudanças para compras inferiores a US$50 dólares

A gigante do comércio eletrônico, Amazon, deu um passo significativo ao ser incluída no prestigiado Programa Remessa Conforme, da Receita Federal.

Juntando-se a outras quatro empresas renomadas – Shein, AliExpress, Sinerlog (portal brasileiro de compras internacionais) e Shopee – a Amazon agora faz parte desse seleto grupo escolhido pelo governo federal para participar dessa iniciativa estratégica.

O anúncio oficial foi feito na última segunda-feira, e essa adesão tem implicações importantes para você, consumidor.

A inclusão da Amazon nesse programa não apenas valida sua posição como uma das principais players do mercado, mas também traz uma série de benefícios para os consumidores brasileiros.

Com essa integração, os consumidores podem esperar uma experiência de compras internacional mais suave e eficiente.

Agora, ao adquirir produtos da Amazon, você poderá se beneficiar das vantagens oferecidas pelo Programa Remessa Conforme, o que significa menos burocracia e processos mais rápidos nas transações internacionais.

Por fim, vale mencionar ainda que, a entrada da empresa nesse programa sinaliza uma perspectiva promissora para o mercado brasileiro, à medida que mais empresas líderes reconhecem o potencial de crescimento dentro do país.

Quer saber muito mais sobre esse assunto importante? Então, não deixe de conferir o texto que preparamos abaixo.

Antes de tudo, entenda melhor sobre o Remessa Conforme



Você também pode gostar:

Para que você entenda melhor sobre os benefícios da adesão da Amazon no Remessa Conforme, é interessante compreender melhor sobre o funcionamento desse programa.

Assim, o Remessa Conforme surgiu como uma resposta às preocupações relacionadas às compras internacionais, oferecendo uma solução que beneficia tanto os consumidores quanto as empresas.

Uma das principais vantagens desse programa é a isenção da taxa de importação para compras abaixo de 50 dólares. Em outras palavras, se você realizar uma compra internacional com valor inferior a 50 dólares, não precisará pagar impostos adicionais.

Para compras que ultrapassam esse valor, ainda se aplica o imposto federal de 60%. No entanto, para as empresas que não aderiram ao Remessa Conforme, essa porcentagem é aplicada a qualquer compra, independentemente do valor.

Isso destaca a importância de participar desse programa, pois representa uma economia significativa para os consumidores e empresas que realizam compras no exterior.

Além da questão financeira, o Remessa Conforme também visa otimizar o processo de entrega da mercadoria. Ao participar do programa, as empresas desfrutam de uma fiscalização menos rígida na alfândega brasileira, o que contribui para a agilidade na entrega dos produtos.

Diante disso, sendo a Amazon uma das maiores plataformas de compras online e internacionais utilizada pelos brasileiros, todas essas vantagens estão sendo recebidas com muita expectativa.

Você pode se interessar em ler também:

Amazon no Remessa Conforme – entenda as regras

A recente entrada da Amazon no programa Remessa Conforme trouxe consigo uma série de mudanças importantes que afetam diretamente as compras internacionais no e-commerce. Vamos destacar as principais alterações e esclarecer o que os consumidores podem esperar:

Isenção de Imposto de Importação para Compras de até US$ 50:

A boa notícia é que as empresas que optarem por participar do programa da Receita Federal poderão desfrutar da isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50.

Isso significa que, para valores de mercadorias abaixo desse limite, os consumidores não terão que se preocupar com esse tributo.

Tributação de 60% para Compras Acima de US$ 50:

No entanto, para compras que ultrapassam o valor de US$ 50, as regras permanecem inalteradas, com a manutenção da tributação de 60% do imposto de importação. Isso implica que os produtos importados de valor mais substancial ainda estarão sujeitos a essa taxa.

ICMS Aplicado sobre Remessas:

Um ponto importante a se observar é a aplicação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), um imposto estadual.

O ICMS será aplicado a todas as remessas, independentemente do valor da compra, a uma alíquota uniforme de 17%. Essa cobrança ocorre no momento da compra na Amazon, sendo importante que os consumidores estejam cientes desse encargo.

Declaração de Importação e Pagamento de Tributos Antes da Chegada da Mercadoria:

Outra mudança significativa é que a declaração de importação e o pagamento dos tributos devem ser realizados antes da chegada da mercadoria.

Portanto, os consumidores precisarão cumprir com essas obrigações de maneira antecipada, garantindo que todas as formalidades estejam em ordem antes que os produtos cheguem ao destino.

Transparência na Informação:

Por fim, os vendedores da Amazon estão agora obrigados a informar aos consumidores a origem dos produtos e o valor total da mercadoria, incluindo os tributos federais e estaduais.

Isso busca proporcionar maior transparência nas transações e permitir que os consumidores estejam plenamente informados sobre os custos associados às suas compras.