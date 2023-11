O WhatsApp, propriedade da Meta, tem sido o epicentro de uma enxurrada de inovações durante o ano de 2023, surpreendendo os usuários com uma série de atualizações e melhorias significativas.

WhatsApp: novidade promete redefinir a experiência dos usuários

A versão beta mais recente revelou um recurso revolucionário: a introdução de filtros para as atualizações de status. Confira em detalhes tudo o que sabemos até agora sobre essa novidade!

Atendimento às demandas dos usuários

Identificada como compilação 2.23.25.3, essa atualização é uma resposta direta ao feedback dos usuários. Desse modo, simplifica a localização de status silenciados ou já visualizados, de acordo com informações do WABetaInfo.

Contudo, para os seguidores assíduos de canais, a mudança é particularmente vantajosa. Já que os status agora ocupam uma posição proeminente no topo da página principal do aplicativo.

Navegação simplificada com os novos filtros

Ao escolher a opção “ver tudo”, os usuários têm acesso direto aos novos filtros. Dessa forma, ao explorar a nova guia, uma lista vertical de status é apresentada, relembrando a disposição anterior à chegada dos canais.

Em resumo, os filtros disponíveis incluem:



Tudo: mostra todas as atualizações de status dos contatos;

Recente: concentra-se nas atualizações de status mais recentes;

Visualizado: exibe as atualizações de status já visualizadas;

Silenciado: gerencia e exibe as atualizações de status silenciadas, proporcionando uma visualização mais focada.

Implementação gradual e futuro com Inteligência Artificial

A implementação dessas mudanças está ocorrendo em fases. Sendo inicialmente para um grupo selecionado de usuários beta, com planos de expansão para a versão pública em breve.

Além dos filtros, o WhatsApp também está introduzindo um novo botão para chats com Inteligência Artificial. Assim como um intrigante “código secreto” para desbloquear conversas. Entretanto, mantendo um compromisso contínuo com a segurança e aprimoramento da experiência do usuário.

WhatsApp anuncia atalho para bots de IA

Na última atualização do WhatsApp beta para Android, uma funcionalidade marcante foi introduzida: um botão exclusivo para iniciar conversas com bots alimentados por Inteligência Artificial (IA), conforme revelado na versão beta 2.23.24.26.

Dessa maneira, ao tocar no novo botão, todos os chats com bots de IA do usuário são abertos instantaneamente. Assim, simplificando significativamente esse processo.

No entanto, embora os bate-papos alimentados por IA ainda não estejam amplamente disponíveis, a introdução desse atalho sugere mudanças iminentes nesse cenário. De modo a proporcionar aos usuários acesso rápido e direto aos bate-papos alimentados por IA.

Novidades da versão beta e além

A versão 2.23.24.26 está em fase de distribuição limitada, disponível apenas para um grupo seleto de usuários participantes do programa beta. Além disso, o WhatsApp está explorando a visualização de Status dentro dos chats para aprimorar ainda mais a experiência do usuário.

Contudo, em paralelo, a plataforma está trabalhando na implementação de um código secreto para ocultar conversas bloqueadas. Dessa forma, destacando seu compromisso contínuo com a segurança e a conveniência dos usuários.

Melhorias contínuas no WhatsApp

Certamente, com essa série de inovações e melhorias, o WhatsApp da Meta está moldando o futuro das interações online, oferecendo aos seus usuários uma experiência mais personalizada e conveniente.

Segurança reforçada

De modo geral, mantenha seu aplicativo atualizado. Uma vez que as atualizações frequentes trazem consigo novos recursos e melhorias na usabilidade. Participar de programas beta ou manter o aplicativo atualizado dá a oportunidade de experimentar recursos em teste. Embora estejam em fase de desenvolvimento, esses recursos podem oferecer uma visão antecipada de futuras atualizações.

Assim, permitindo que você forneça feedback valioso aos desenvolvedores e, ao mesmo tempo, aproveite as novidades antes de serem lançadas publicamente. Ao configurar as atualizações automáticas ou verificar regularmente as atualizações disponíveis na loja de aplicativos do seu dispositivo, é possível garantir uma experiência mais fluida e segura ao utilizar o aplicativo de mensagens mais popular do mundo.