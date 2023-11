Desde o lançamento do novo Bolsa Família, uma série de surpresas têm chegado mensalmente para todos os beneficiários do programa social. Em suma, essas mudanças fazem parte de um amplo pacote de medidas elaboradas pelo Governo Federal para auxiliar a população mais vulnerável do país.

Bolsa Família: novidades ainda em novembro? Confira pontos importantes para os beneficiários

Recentemente, uma nova e significativa atualização foi anunciada, trazendo informações importantes sobre quem terá direito aos pagamentos.

Calendário de pagamentos atualizado

De modo geral, os pagamentos normalmente têm início nos 10 últimos dias úteis de cada mês, sendo que o pagamento atual representa o último do ano. Sendo assim, esta data também marca o término do primeiro ciclo do Bolsa Família nos moldes atuais, onde o principal foco é garantir a equidade na distribuição dos valores para cada família. Confira abaixo quem ainda está programado para receber o repasse neste mês:

Beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6 receberão no dia 24;

Beneficiários com o NIS terminado em 7 receberão no dia 25 (com antecipação devido ao domingo);

Beneficiários com o NIS terminado em 8 receberão no dia 28;

Beneficiários com o NIS terminado em 9 receberão no dia 29;

Beneficiários com o NIS terminado em 0 receberão no dia 30.

Contudo, é importante ressaltar que o pagamento para os beneficiários com NIS terminados em 7 será antecipado devido ao final de semana, sendo repassado na terça-feira seguinte.

Bônus ainda no mês de novembro?

Um dos fundamentos atuais do programa social é a distribuição justa dos valores para cada família, considerando o número de pessoas no núcleo familiar. Assim, alguns beneficiários terão a oportunidade de receber um valor maior e benefícios adicionais, conforme detalhado abaixo:



Você também pode gostar:

Benefício de Renda de Cidadania: garante que cada pessoa receba pelo menos R$ 142 por mês;

Benefício Primeira Infância: famílias com crianças de até 7 anos receberão um adicional de R$ 150;

Além disso, há um adicional de R$ 50 para cada dependente entre 7 e 18 anos de idade, gestantes ou lactantes.

Atualização do cadastro

Com todos esses benefícios em vigor, é compreensível que o Governo Federal esteja mais exigente quanto à atualização dos cadastros. Portanto, manter as informações sempre atualizadas é crucial para garantir que os beneficiários recebam os valores conforme suas necessidades.

Visto que um cadastro atualizado oferece maior controle governamental sobre a situação de cada família. Certamente, isso possibilita a inclusão em mais programas sociais de acordo com a renda familiar e impede que pessoas que ultrapassem o limite de renda por pessoa recebam o repasse sem realmente necessitarem.

Portanto, é crucial para os beneficiários manterem seus cadastros sempre atualizados. Pois isso não apenas beneficia as famílias diretamente, mas também permite uma distribuição mais precisa e justa dos recursos do programa Bolsa Família.

Alerta de golpes em nome do Bolsa Família

Os golpistas costumam agir de diversas maneiras, desde ligações telefônicas e mensagens de texto até e-mails falsos, alegando serem representantes do Bolsa Família ou do Governo Federal. Eles podem oferecer:

Falsas atualizações cadastrais

Solicitam dados pessoais, como números de documentos, senhas bancárias e informações confidenciais, alegando a necessidade de atualização cadastral para continuar recebendo o benefício.

Promessas de aumento no valor do benefício

Informam que é possível obter um valor maior no Bolsa Família, solicitando taxas ou pagamentos para liberar o suposto aumento.

Notificações de pagamentos emergenciais

Além disso, aproveitam-se de momentos de crise ou pandemia para oferecer um pagamento emergencial, requerendo dados pessoais ou taxas para liberar o suposto auxílio.

Portanto, fique atento a ofertas de benefícios inesperados, aumentos repentinos ou exigências de pagamento para liberar valores do Bolsa Família. Caso suspeite de atividades fraudulentas ou golpes relacionados ao Bolsa Família, denuncie imediatamente às autoridades competentes.